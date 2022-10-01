https://ria.ru/20221001/gaz-1820800421.html
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт
Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:42
2022-10-01T08:42
2022-10-01T08:42
экономика
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европа
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природный газ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков."На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", - сказал эксперт.Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.Как отметил Каленков, стоимость электричества играет ключевую роль на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Поэтому значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем – к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.По словам эксперта, сейчас конкурировать с трубопроводным газом не может никакой другой энергоноситель. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", - подчеркнул он."Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", - отметил эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику - но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, подчеркнул Каленков."Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, европа, россия, америка, евросоюз, природный газ
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Америка, Евросоюз, Природный газ
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт
Эксперт Каленков: Европа обойдется без российского газа, однако ценой качества своей жизни
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков.
"На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку
. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", - сказал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин
заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США
, продавливая полный отказ ЕС
от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.
Как отметил Каленков, стоимость электричества играет ключевую роль на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Поэтому значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем – к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.
По словам эксперта, сейчас конкурировать с трубопроводным газом не может никакой другой энергоноситель. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", - подчеркнул он.
"Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", - отметил эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику - но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, подчеркнул Каленков.
"Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", - заключил эксперт.