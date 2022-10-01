https://ria.ru/20221001/gaz-1820800421.html

Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт

Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022

Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт

Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:42

2022-10-01T08:42

2022-10-01T08:42

экономика

цены на нефть

европа

россия

америка

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков."На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", - сказал эксперт.Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.Как отметил Каленков, стоимость электричества играет ключевую роль на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Поэтому значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем – к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.По словам эксперта, сейчас конкурировать с трубопроводным газом не может никакой другой энергоноситель. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", - подчеркнул он."Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", - отметил эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику - но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, подчеркнул Каленков."Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, америка, евросоюз, природный газ