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Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
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Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт
Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:42
2022-10-01T08:42
экономика
цены на нефть
европа
россия
америка
евросоюз
природный газ
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков."На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", - сказал эксперт.Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.Как отметил Каленков, стоимость электричества играет ключевую роль на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Поэтому значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем – к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.По словам эксперта, сейчас конкурировать с трубопроводным газом не может никакой другой энергоноситель. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", - подчеркнул он."Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", - отметил эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику - но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, подчеркнул Каленков."Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
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экономика, цены на нефть, европа, россия, америка, евросоюз, природный газ
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Америка, Евросоюз, Природный газ
08:42 01.10.2022
 
Европа заплатит качеством жизни за отказ от газа из России, заявил эксперт

Эксперт Каленков: Европа обойдется без российского газа, однако ценой качества своей жизни

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Европа рано или поздно сможет обходиться без российских энергоресурсов, но только ценой качества своей жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков.
"На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", - сказал эксперт.
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу
Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.
Как отметил Каленков, стоимость электричества играет ключевую роль на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Поэтому значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем – к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях
По словам эксперта, сейчас конкурировать с трубопроводным газом не может никакой другой энергоноситель. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", - подчеркнул он.
"Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", - отметил эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику - но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, подчеркнул Каленков.
"Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", - заключил эксперт.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:00
Евросоюз обсуждает с Норвегией импорт газа по среднесрочным контрактам
 
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