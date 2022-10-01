Рейтинг@Mail.ru
На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу
На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу - РИА Новости, 01.10.2022
На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу
В Европе началась прокачка газа по новому трубопроводу Baltic Pipe. Норвежское голубое топливо пустят через Данию в Польшу. Планы у Варшавы наполеоновские — не... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:12
экономика
польша
евросоюз
варшава
еврокомиссия
анджей дуда
германия
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709017_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_d922577e4e0d0fefd286c13b43f6301f.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. В Европе началась прокачка газа по новому трубопроводу Baltic Pipe. Норвежское голубое топливо пустят через Данию в Польшу. Планы у Варшавы наполеоновские — не только обеспечить внутренний рынок, но и перепродать излишки соседям. Удастся ли воплотить желаемое — в материале РИА Новости.Поиск альтернативыСлезть с российской "газовой иглы" Старый Свет пытается не первый год. Baltic Pipe — результат политики ЕС, заявил член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.Идея построить трубопровод зародилась еще 20 лет назад. Тогда датская DONG и польская PGNiG договорились создать консорциум. Однако вскоре проект приостановили из-за экономической нецелесообразности. В 2007-м его реанимировали, но полномасштабно запустить работу не получалось: то Норвегия отказалась наращивать добычу в Северном море, то датские экологи были против. Поэтому о начале строительства Baltic Pipe официально объявили только прошлой весной.Трубопровод протянулся от Норвегии до Польши через Данию почти на 900 километров. Их них около 275 проходят через Балтийское море. Проект оценивают примерно в 1,7 миллиарда евро. Больше половины суммы предоставил польский оператор Gaz-System, Еврокомиссия выделила около 267 миллионов евро.Мощность Baltic Pipe — десять миллиардов кубометров газа в год, однако на начальной стадии будут использовать только 30-38 процентов. Таким образом Варшава намерена заместить российский газ.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт в республику из-за неоплаты в рублях. Ранее страна получала топливо по магистрали "Ямал — Европа" ежегодно как раз до десяти миллиардов кубометров.Однако в Варшаве прибегли к виртуальному реверсу — схеме, при которой Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает его из транзитных объемов.Поэтому сейчас главное для поляков — обеспечить собственную энергетическую безопасность, отмечают аналитики. Из-за сокращения поставок из России в ЕС повсеместно взлетают тарифы на электричество, а следом — цены на товары. Польша не исключение: в сентябре годовая инфляция превысила 17 процентов — рекорд последних 25 лет.Помимо Baltic Pipe, страна делает ставку на уголь. Несмотря на указание Еврокомиссии переходить на зеленую энергетику, в республике продолжают использовать "грязное" топливо.Плюс надеются на терминал в Свиноуйсьце, который может принять до 7,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.К концу 2022-го Польша планирует увеличить прокачку через Baltic Pipe. А потом и вовсе стать новым хабом в Восточной Европе. "Отсюда этот газ сможет пойти везде — туда, где он будет нужен", — заявил президент страны Анджей Дуда на открытии проекта.Борьба за энергоресурсыАналитики скептически относятся к планам поляков: "Максимальная мощность нового газопровода в шесть раз ниже "Северного потока". Россия поставляла в Евросоюз порядка 170-180 миллиардов кубометров сырья в год по пяти маршрутам: "Северный поток", "Турецкий поток", Украинская ГТС, "Ямал — Европа", OPAL. На котировках природного газа в Европе и на мировых ценах ввод Baltic Pipe не отразится. Но Польша, в отличие от других стран региона, подготовилась к энергетическому кризису лучше", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Энергетическая безопасность может обернуться для Варшавы разногласиями с Германией, у которой поляки отбирают часть норвежских поставок.Дело в том, что ресурсный источник Baltic Pipe — не месторождение, а магистральный трубопровод Europipe II. По нему голубое топливо уже давно поступает из Скандинавии в ФРГ. Другими словами, Польша вклинивается в существующую схему и забирает то, что должны получать немцы.Надо учесть и то, что добыча не увеличивается. Старые крупные залежи углеводородов истощаются, новые — помогут компенсировать только выпадающие объемы.К тому же недавнее ЧП на ветках "Северного потока" и "Северного потока — 2" переводит морские трубопроводные объекты в разряд высокорискованных. "Это отразится на механизме страхования Baltic Pipe, значительная часть которой проходит по дну Балтийского моря", — считает Иван Петров, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета.Об авариях на газопроводах стало известно 26 сентября. Первыми об этом сообщили власти Дании. Тогда нашли три пробоины.Два дня спустя газета Svenska Dagbladet заявила, что Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую."Утечки расследуются. Есть первоначальные сообщения о том, что это может быть результатом атаки или какой-то диверсии, саботажа, но это первоначальные сообщения, — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. — Если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам".Потери могут достичь 778 миллионов кубометров голубого топлива, подсчитали в Датском энергетическом агентстве. По оценкам Bloomberg, это трехдневный объем потребления газа Германией.На этом фоне в ЕС обострится борьба за энергоресурсы, предупреждают аналитики. Европа рискует остаться без промышленности. Прежде всего под ударом металлургия и производство удобрений.Впрочем, предприятия в Старом Свете уже закрываются. Например, в Словакии прекратил производство алюминиевый завод Slovalco, который поставляет легкий металл по всему региону. Ранее приостановили работы нидерландский цинковый гигант Budel и румынский Chimcomplex. В Германии сворачивает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz.Возобновление экспорта газа по "Северным потокам" невозможно до ликвидации последствий аварий, подчеркивают аналитики. Ремонт может растянуться на несколько месяцев или даже лет. В результате дефицит голубого топлива усилится, а следом взлетят котировки — в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
польша
варшава
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ирина Бадмаева
Ирина Бадмаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709017_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8c0bda2d207886d15e261eafac734333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша, евросоюз, варшава, еврокомиссия, анджей дуда, германия, турецкий поток
Экономика, Польша, Евросоюз, Варшава, Еврокомиссия, Анджей Дуда, Германия, Турецкий поток
08:00 01.10.2022 (обновлено: 08:12 01.10.2022)
 

На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. В Европе началась прокачка газа по новому трубопроводу Baltic Pipe. Норвежское голубое топливо пустят через Данию в Польшу. Планы у Варшавы наполеоновские — не только обеспечить внутренний рынок, но и перепродать излишки соседям. Удастся ли воплотить желаемое — в материале РИА Новости.

Поиск альтернативы

Слезть с российской "газовой иглы" Старый Свет пытается не первый год. Baltic Pipe — результат политики ЕС, заявил член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
Идея построить трубопровод зародилась еще 20 лет назад. Тогда датская DONG и польская PGNiG договорились создать консорциум. Однако вскоре проект приостановили из-за экономической нецелесообразности. В 2007-м его реанимировали, но полномасштабно запустить работу не получалось: то Норвегия отказалась наращивать добычу в Северном море, то датские экологи были против. Поэтому о начале строительства Baltic Pipe официально объявили только прошлой весной.
Трубопровод протянулся от Норвегии до Польши через Данию почти на 900 километров. Их них около 275 проходят через Балтийское море. Проект оценивают примерно в 1,7 миллиарда евро. Больше половины суммы предоставил польский оператор Gaz-System, Еврокомиссия выделила около 267 миллионов евро.
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix / John Randeris HansenТрубы для газопровода Baltic Pipe
Трубы для газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix / John Randeris Hansen
Трубы для газопровода Baltic Pipe
Мощность Baltic Pipe — десять миллиардов кубометров газа в год, однако на начальной стадии будут использовать только 30-38 процентов. Таким образом Варшава намерена заместить российский газ.
В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт в республику из-за неоплаты в рублях. Ранее страна получала топливо по магистрали "Ямал — Европа" ежегодно как раз до десяти миллиардов кубометров.
Однако в Варшаве прибегли к виртуальному реверсу — схеме, при которой Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает его из транзитных объемов.
Поэтому сейчас главное для поляков — обеспечить собственную энергетическую безопасность, отмечают аналитики. Из-за сокращения поставок из России в ЕС повсеместно взлетают тарифы на электричество, а следом — цены на товары. Польша не исключение: в сентябре годовая инфляция превысила 17 процентов — рекорд последних 25 лет.
Помимо Baltic Pipe, страна делает ставку на уголь. Несмотря на указание Еврокомиссии переходить на зеленую энергетику, в республике продолжают использовать "грязное" топливо.
Плюс надеются на терминал в Свиноуйсьце, который может принять до 7,5 миллиарда кубометров сжиженного природного газа.
К концу 2022-го Польша планирует увеличить прокачку через Baltic Pipe. А потом и вовсе стать новым хабом в Восточной Европе. "Отсюда этот газ сможет пойти везде — туда, где он будет нужен", — заявил президент страны Анджей Дуда на открытии проекта.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце

Борьба за энергоресурсы

Аналитики скептически относятся к планам поляков: "Максимальная мощность нового газопровода в шесть раз ниже "Северного потока". Россия поставляла в Евросоюз порядка 170-180 миллиардов кубометров сырья в год по пяти маршрутам: "Северный поток", "Турецкий поток", Украинская ГТС, "Ямал — Европа", OPAL. На котировках природного газа в Европе и на мировых ценах ввод Baltic Pipe не отразится. Но Польша, в отличие от других стран региона, подготовилась к энергетическому кризису лучше", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".
Энергетическая безопасность может обернуться для Варшавы разногласиями с Германией, у которой поляки отбирают часть норвежских поставок.
Дело в том, что ресурсный источник Baltic Pipe — не месторождение, а магистральный трубопровод Europipe II. По нему голубое топливо уже давно поступает из Скандинавии в ФРГ. Другими словами, Польша вклинивается в существующую схему и забирает то, что должны получать немцы.
© AFP 2022 / NTB / Cornelius PoppeГазоперерабатывающий завод Karsto в Норвегии
Газоперерабатывающий завод Karsto в Норвегии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / NTB / Cornelius Poppe
Газоперерабатывающий завод Karsto в Норвегии
Надо учесть и то, что добыча не увеличивается. Старые крупные залежи углеводородов истощаются, новые — помогут компенсировать только выпадающие объемы.
К тому же недавнее ЧП на ветках "Северного потока" и "Северного потока — 2" переводит морские трубопроводные объекты в разряд высокорискованных. "Это отразится на механизме страхования Baltic Pipe, значительная часть которой проходит по дну Балтийского моря", — считает Иван Петров, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета.
Об авариях на газопроводах стало известно 26 сентября. Первыми об этом сообщили власти Дании. Тогда нашли три пробоины.
Два дня спустя газета Svenska Dagbladet заявила, что Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую.
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
"Утечки расследуются. Есть первоначальные сообщения о том, что это может быть результатом атаки или какой-то диверсии, саботажа, но это первоначальные сообщения, — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. — Если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам".
Потери могут достичь 778 миллионов кубометров голубого топлива, подсчитали в Датском энергетическом агентстве. По оценкам Bloomberg, это трехдневный объем потребления газа Германией.
На этом фоне в ЕС обострится борьба за энергоресурсы, предупреждают аналитики. Европа рискует остаться без промышленности. Прежде всего под ударом металлургия и производство удобрений.
Впрочем, предприятия в Старом Свете уже закрываются. Например, в Словакии прекратил производство алюминиевый завод Slovalco, который поставляет легкий металл по всему региону. Ранее приостановили работы нидерландский цинковый гигант Budel и румынский Chimcomplex. В Германии сворачивает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz.
Возобновление экспорта газа по "Северным потокам" невозможно до ликвидации последствий аварий, подчеркивают аналитики. Ремонт может растянуться на несколько месяцев или даже лет. В результате дефицит голубого топлива усилится, а следом взлетят котировки — в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Покупатель выбирает хлеб в булочной в Париже - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 08:00
ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в Европе
 
ЭкономикаПольшаЕвросоюзВаршаваЕврокомиссияАнджей ДудаГерманияТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала