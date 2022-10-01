https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия - РИА Новости, 01.10.2022
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
После референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях украинские военные усилили артиллерийские обстрелы мирных городов. Одновременно Киев активно... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
иван филипоненко
владимир рогов
донецкая народная республика
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818596581_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_4557ef48e0d42f167be0bc6eac490b66.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. После референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях украинские военные усилили артиллерийские обстрелы мирных городов. Одновременно Киев активно перебрасывает на фронт подкрепления из центральных и западных частей страны. Все говорит о том, что ВСУ, воодушевленные успехами на Харьковском направлении, готовят новую контратаку. О том, где ждать удара, — в материале РИА Новости.Успеть до резервистовТо, что Киев пойдет в контрнаступление, было понятно еще летом. В течение нескольких месяцев командование ВСУ затыкало дыры на линии фронта мобилизованными из наспех обученных и кое-как экипированных подразделений теробороны. Пока резервисты гибли под ударами артиллерии и авиации, кадровые части проходили подготовку и боевое слаживание вдали от Донбасса. Кроме того, украинских военных активно тренировали в ряде стран НАТО. Именно профессиональные солдаты атаковали в начале сентября в Харьковской области.Войска союзных армий в результате перегруппировки отошли в ДНР и заняли оборону на восточном берегу реки Оскол. ВСУ, взяв Изюм, продолжают рваться вперед. Самый сложный участок фронта — под Красным Лиманом на севере республики. Захват этого города на важной трассе Славянск — Северск позволит Киеву перебрасывать силы дальше на восток для продвижения к Лисичанску и Северодонецку."Ситуация там крайне тяжелая, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Лютый. — Город практически в окружении. Противник — с севера, запада, юга. Бьют со стороны Торского. Наши войска держат оборону как в самом городе, так и в ближайших населенных пунктах. По последним данным, противнику удалось занять Дробышево и Ямполь. В Красном Лимане воюют казаки, военнослужащие 2-го корпуса ЛНР и российские солдаты из 20-й армии".Недавний штурм ВСУ, предпринятый на этом участке фронта, потерпел провал. Как сообщили в Министерстве обороны России, "потери 66-й и 93-й механизированных бригад составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля".По словам военных, гарнизон Красного Лимана отбивает атаки одну за другой. Плотность оборонительных порядков здесь гораздо выше, чем была на Харьковщине, — мобильным группам ВСУ на легкой бронетехнике уже не так-то просто врываться в бреши и захватывать плацдармы для основных сил. Но противник не считается с потерями. Очевидно, Киев пытается закрепить успех и отвоевать как можно больше территории до осенней распутицы и прежде, чем прошедшие подготовку российские резервисты прибудут на фронт.Движение под ДонецкомОбостряется ситуация и на границах ЛНР. Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко отметил, что ВСУ активизировались по всей линии фронта. Регулярно обстреливают города Алчевск, Перевальск, Кременная и Брянка. Огонь ведут из американских РСЗО HIMARS и артиллерийских установок натовского калибра 155 миллиметров.Южнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск. Союзные войска наступают на Зайцево и Отрадовку. Ранее штурмовые подразделения российской армии закрепились в промзоне Артемовска и таким образом создали плацдарм для дальнейших действий в городской черте. Противник собрал здесь внушительную группировку — около десяти тысяч штыков. Однако эти войска находятся в глухой обороне, признаков подготовки наступления нет.В то же время на центральном участке фронта в ДНР, в районе Марьинки, Светлодарска, Красногоровки и Опытного, разведка фиксирует наращивание сил киевского режима. Кроме того, ВСУ не раз пытались отбить поселок Пески к западу от Донецка — безуспешно.Неспокойно и чуть южнее. В ДНР считают, что противник может выдвинуться к Угледару. Туда постоянно перебрасывают свежие войска. Это угрожает Волновахе и трассе Донецк — Мариуполь.Южный фронтЕще одно направление вероятного контрнаступления ВСУ — Запорожье. Как сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, ВСУ регулярно проводят учения и тренировки по захвату ЗАЭС. По его словам, для этого на Украину прибыли около 450 бойцов Сил специальных операций, тренировавшихся инструкторами и советниками стран НАТО. Возможен удар и по линии Степногорск — Орехов — Гуляйполе в восточной части области на границе с ДНР.На Херсонском направлении в последние дни было относительно спокойно, фронт не сдвигался. В начале сентября ВСУ попытались контратаковать, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. После этого Киев временно отказался от форсирования реки Ингулец и перешел к тактике обстрелов дальнобойной артиллерией.Однако это вовсе не значит, что наступление ВСУ тут невозможно — украинская армия доказала, что способна быстро перебрасывать крупные группировки на большие расстояния. По мнению специалистов, Киев отдаст приказ атаковать уже в ближайшее время. К этому подталкивает в том числе исчерпание натовских арсеналов."Американские СМИ справедливо отмечают, что годовой объем производства снарядов в США ВСУ выстреливают за две недели, — говорит военный эксперт Илья Крамник. — У нас в летний пик этот объем в иные дни выстреливался за 12 часов. Увеличение производства требует времени и средств. Перед НАТО возникает дилемма: либо действительно раскручивать машинку по полной программе, либо Украина скоро столкнется с дефицитом техники и боеприпасов. Это чревато, с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее. А выпуск таких "железных" вещей, как артиллерийские боеприпасы и матчасть артиллерии, у нас, слава богу, от импорта не зависит никак".Западные страны на словах готовы и дальше поставлять Украине вооружения. На деле же не все так гладко. Так, США в рамках очередного пакета военной помощи пообещали передать ВСУ дополнительно 18 единиц РСЗО HIMARS. Вот только закупать их решили у производителя, а не изымать из запасов, как ранее. Значит, процесс растянется на несколько лет. И далеко не факт, что к тому времени военные действия не завершатся.
https://ria.ru/20220928/liman-1820102789.html
https://ria.ru/20220930/donetsk-1820490137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/byudzhet-1820457580.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, иван филипоненко, владимир рогов, донецкая народная республика, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Иван Филипоненко, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. После референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях украинские военные усилили артиллерийские обстрелы мирных городов. Одновременно Киев активно перебрасывает на фронт подкрепления из центральных и западных частей страны. Все говорит о том, что ВСУ, воодушевленные успехами на Харьковском направлении, готовят новую контратаку. О том, где ждать удара, — в материале РИА Новости.
То, что Киев пойдет в контрнаступление, было понятно еще летом. В течение нескольких месяцев командование ВСУ затыкало дыры на линии фронта мобилизованными из наспех обученных и кое-как экипированных подразделений теробороны. Пока резервисты гибли под ударами артиллерии и авиации, кадровые части проходили подготовку и боевое слаживание вдали от Донбасса. Кроме того, украинских военных активно тренировали в ряде стран НАТО. Именно профессиональные солдаты атаковали в начале сентября в Харьковской области.
Войска союзных армий в результате перегруппировки отошли в ДНР и заняли оборону на восточном берегу реки Оскол. ВСУ, взяв Изюм, продолжают рваться вперед. Самый сложный участок фронта — под Красным Лиманом на севере республики. Захват этого города на важной трассе Славянск — Северск позволит Киеву перебрасывать силы дальше на восток для продвижения к Лисичанску и Северодонецку.
"Ситуация там крайне тяжелая, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Лютый. — Город практически в окружении. Противник — с севера, запада, юга. Бьют со стороны Торского. Наши войска держат оборону как в самом городе, так и в ближайших населенных пунктах. По последним данным, противнику удалось занять Дробышево и Ямполь. В Красном Лимане воюют казаки, военнослужащие 2-го корпуса ЛНР и российские солдаты из 20-й армии".
Недавний штурм ВСУ, предпринятый на этом участке фронта, потерпел провал. Как сообщили в Министерстве обороны России, "потери 66-й и 93-й механизированных бригад составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля".
По словам военных, гарнизон Красного Лимана отбивает атаки одну за другой. Плотность оборонительных порядков здесь гораздо выше, чем была на Харьковщине, — мобильным группам ВСУ на легкой бронетехнике уже не так-то просто врываться в бреши и захватывать плацдармы для основных сил. Но противник не считается с потерями. Очевидно, Киев пытается закрепить успех и отвоевать как можно больше территории до осенней распутицы и прежде, чем прошедшие подготовку российские резервисты прибудут на фронт.
Обостряется ситуация и на границах ЛНР. Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко отметил, что ВСУ активизировались по всей линии фронта. Регулярно обстреливают города Алчевск, Перевальск, Кременная и Брянка. Огонь ведут из американских РСЗО HIMARS и артиллерийских установок натовского калибра 155 миллиметров.
Южнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск. Союзные войска наступают на Зайцево и Отрадовку. Ранее штурмовые подразделения российской армии закрепились в промзоне Артемовска и таким образом создали плацдарм для дальнейших действий в городской черте. Противник собрал здесь внушительную группировку — около десяти тысяч штыков. Однако эти войска находятся в глухой обороне, признаков подготовки наступления нет.
В то же время на центральном участке фронта в ДНР, в районе Марьинки, Светлодарска, Красногоровки и Опытного, разведка фиксирует наращивание сил киевского режима. Кроме того, ВСУ не раз пытались отбить поселок Пески к западу от Донецка — безуспешно.
Неспокойно и чуть южнее. В ДНР считают, что противник может выдвинуться к Угледару. Туда постоянно перебрасывают свежие войска. Это угрожает Волновахе и трассе Донецк — Мариуполь.
Еще одно направление вероятного контрнаступления ВСУ — Запорожье. Как сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, ВСУ регулярно проводят учения и тренировки по захвату ЗАЭС. По его словам, для этого на Украину прибыли около 450 бойцов Сил специальных операций, тренировавшихся инструкторами и советниками стран НАТО. Возможен удар и по линии Степногорск — Орехов — Гуляйполе в восточной части области на границе с ДНР.
На Херсонском направлении в последние дни было относительно спокойно, фронт не сдвигался. В начале сентября ВСУ попытались контратаковать, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. После этого Киев временно отказался от форсирования реки Ингулец и перешел к тактике обстрелов дальнобойной артиллерией.
Однако это вовсе не значит, что наступление ВСУ тут невозможно — украинская армия доказала, что способна быстро перебрасывать крупные группировки на большие расстояния. По мнению специалистов, Киев отдаст приказ атаковать уже в ближайшее время. К этому подталкивает в том числе исчерпание натовских арсеналов.
"Американские СМИ справедливо отмечают, что годовой объем производства снарядов в США ВСУ выстреливают за две недели, — говорит военный эксперт Илья Крамник. — У нас в летний пик этот объем в иные дни выстреливался за 12 часов. Увеличение производства требует времени и средств. Перед НАТО возникает дилемма: либо действительно раскручивать машинку по полной программе, либо Украина скоро столкнется с дефицитом техники и боеприпасов. Это чревато, с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее. А выпуск таких "железных" вещей, как артиллерийские боеприпасы и матчасть артиллерии, у нас, слава богу, от импорта не зависит никак".
Западные страны на словах готовы и дальше поставлять Украине вооружения. На деле же не все так гладко. Так, США в рамках очередного пакета военной помощи пообещали передать ВСУ дополнительно 18 единиц РСЗО HIMARS. Вот только закупать их решили у производителя, а не изымать из запасов, как ранее. Значит, процесс растянется на несколько лет. И далеко не факт, что к тому времени военные действия не завершатся.