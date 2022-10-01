https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия

"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия - РИА Новости, 01.10.2022

"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия

После референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях украинские военные усилили артиллерийские обстрелы мирных городов. Одновременно Киев активно... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

иван филипоненко

владимир рогов

донецкая народная республика

красный лиман

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. После референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях украинские военные усилили артиллерийские обстрелы мирных городов. Одновременно Киев активно перебрасывает на фронт подкрепления из центральных и западных частей страны. Все говорит о том, что ВСУ, воодушевленные успехами на Харьковском направлении, готовят новую контратаку. О том, где ждать удара, — в материале РИА Новости.Успеть до резервистовТо, что Киев пойдет в контрнаступление, было понятно еще летом. В течение нескольких месяцев командование ВСУ затыкало дыры на линии фронта мобилизованными из наспех обученных и кое-как экипированных подразделений теробороны. Пока резервисты гибли под ударами артиллерии и авиации, кадровые части проходили подготовку и боевое слаживание вдали от Донбасса. Кроме того, украинских военных активно тренировали в ряде стран НАТО. Именно профессиональные солдаты атаковали в начале сентября в Харьковской области.Войска союзных армий в результате перегруппировки отошли в ДНР и заняли оборону на восточном берегу реки Оскол. ВСУ, взяв Изюм, продолжают рваться вперед. Самый сложный участок фронта — под Красным Лиманом на севере республики. Захват этого города на важной трассе Славянск — Северск позволит Киеву перебрасывать силы дальше на восток для продвижения к Лисичанску и Северодонецку."Ситуация там крайне тяжелая, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Лютый. — Город практически в окружении. Противник — с севера, запада, юга. Бьют со стороны Торского. Наши войска держат оборону как в самом городе, так и в ближайших населенных пунктах. По последним данным, противнику удалось занять Дробышево и Ямполь. В Красном Лимане воюют казаки, военнослужащие 2-го корпуса ЛНР и российские солдаты из 20-й армии".Недавний штурм ВСУ, предпринятый на этом участке фронта, потерпел провал. Как сообщили в Министерстве обороны России, "потери 66-й и 93-й механизированных бригад составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля".По словам военных, гарнизон Красного Лимана отбивает атаки одну за другой. Плотность оборонительных порядков здесь гораздо выше, чем была на Харьковщине, — мобильным группам ВСУ на легкой бронетехнике уже не так-то просто врываться в бреши и захватывать плацдармы для основных сил. Но противник не считается с потерями. Очевидно, Киев пытается закрепить успех и отвоевать как можно больше территории до осенней распутицы и прежде, чем прошедшие подготовку российские резервисты прибудут на фронт.Движение под ДонецкомОбостряется ситуация и на границах ЛНР. Официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко отметил, что ВСУ активизировались по всей линии фронта. Регулярно обстреливают города Алчевск, Перевальск, Кременная и Брянка. Огонь ведут из американских РСЗО HIMARS и артиллерийских установок натовского калибра 155 миллиметров.Южнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск. Союзные войска наступают на Зайцево и Отрадовку. Ранее штурмовые подразделения российской армии закрепились в промзоне Артемовска и таким образом создали плацдарм для дальнейших действий в городской черте. Противник собрал здесь внушительную группировку — около десяти тысяч штыков. Однако эти войска находятся в глухой обороне, признаков подготовки наступления нет.В то же время на центральном участке фронта в ДНР, в районе Марьинки, Светлодарска, Красногоровки и Опытного, разведка фиксирует наращивание сил киевского режима. Кроме того, ВСУ не раз пытались отбить поселок Пески к западу от Донецка — безуспешно.Неспокойно и чуть южнее. В ДНР считают, что противник может выдвинуться к Угледару. Туда постоянно перебрасывают свежие войска. Это угрожает Волновахе и трассе Донецк — Мариуполь.Южный фронтЕще одно направление вероятного контрнаступления ВСУ — Запорожье. Как сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов, ВСУ регулярно проводят учения и тренировки по захвату ЗАЭС. По его словам, для этого на Украину прибыли около 450 бойцов Сил специальных операций, тренировавшихся инструкторами и советниками стран НАТО. Возможен удар и по линии Степногорск — Орехов — Гуляйполе в восточной части области на границе с ДНР.На Херсонском направлении в последние дни было относительно спокойно, фронт не сдвигался. В начале сентября ВСУ попытались контратаковать, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. После этого Киев временно отказался от форсирования реки Ингулец и перешел к тактике обстрелов дальнобойной артиллерией.Однако это вовсе не значит, что наступление ВСУ тут невозможно — украинская армия доказала, что способна быстро перебрасывать крупные группировки на большие расстояния. По мнению специалистов, Киев отдаст приказ атаковать уже в ближайшее время. К этому подталкивает в том числе исчерпание натовских арсеналов."Американские СМИ справедливо отмечают, что годовой объем производства снарядов в США ВСУ выстреливают за две недели, — говорит военный эксперт Илья Крамник. — У нас в летний пик этот объем в иные дни выстреливался за 12 часов. Увеличение производства требует времени и средств. Перед НАТО возникает дилемма: либо действительно раскручивать машинку по полной программе, либо Украина скоро столкнется с дефицитом техники и боеприпасов. Это чревато, с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее. А выпуск таких "железных" вещей, как артиллерийские боеприпасы и матчасть артиллерии, у нас, слава богу, от импорта не зависит никак".Западные страны на словах готовы и дальше поставлять Украине вооружения. На деле же не все так гладко. Так, США в рамках очередного пакета военной помощи пообещали передать ВСУ дополнительно 18 единиц РСЗО HIMARS. Вот только закупать их решили у производителя, а не изымать из запасов, как ранее. Значит, процесс растянется на несколько лет. И далеко не факт, что к тому времени военные действия не завершатся.

https://ria.ru/20220928/liman-1820102789.html

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820490137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/byudzhet-1820457580.html

донецкая народная республика

красный лиман

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, иван филипоненко, владимир рогов, донецкая народная республика, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, нато