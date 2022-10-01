https://ria.ru/20221001/energodar-1820847849.html

Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Украинские войска начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:07

2022-10-01T15:07

2022-10-01T15:11

происшествия

энергодар

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, сообщает администрация города."Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.

энергодар

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, вооруженные силы украины