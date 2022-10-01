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Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/energodar-1820847849.html
Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара
Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара
Украинские войска начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:07
2022-10-01T15:11
происшествия
энергодар
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, сообщает администрация города."Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины
Происшествия, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
15:07 01.10.2022 (обновлено: 15:11 01.10.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Власти сообщили об артиллерийском обстреле Энергодара со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, сообщает администрация города.
"Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций. На данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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