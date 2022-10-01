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ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022
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ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T02:13
2022-10-01T02:13
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
02:13 01.10.2022
 
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо

ЭКОВАС выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо

© AP Photo / Jerome DelayБуркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.
"ЭКОВАС самым решительным образом осуждает насильственный захват власти, который произошел в пятницу, 30 сентября 2022 года, в Буркина-Фасо. ЭКОВАС считает несвоевременным этот новый переворот на фоне того, как были совершены успехи, благодаря дипломатии и усилиям ЭКОВАС, для упорядоченного возвращения к конституционному порядку не позднее 1 июля 2024 года", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте организации.
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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В Буркина-Фасо боевики атаковали автомобили, выехавшие с золотого рудника
 
В миреБуркина-Фасо
 
 
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