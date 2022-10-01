https://ria.ru/20221001/ekovas-1820786562.html
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T02:13
2022-10-01T02:13
2022-10-01T02:13
в мире
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20220828/rudnik-1812645241.html
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
ЭКОВАС выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.
"ЭКОВАС самым решительным образом осуждает насильственный захват власти, который произошел в пятницу, 30 сентября 2022 года, в Буркина-Фасо. ЭКОВАС считает несвоевременным этот новый переворот на фоне того, как были совершены успехи, благодаря дипломатии и усилиям ЭКОВАС, для упорядоченного возвращения к конституционному порядку не позднее 1 июля 2024 года", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте организации.
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.