https://ria.ru/20221001/ekovas-1820786562.html

ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо

ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо - РИА Новости, 01.10.2022

ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:13

2022-10-01T02:13

2022-10-01T02:13

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буркина-фасо

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) выступило с осуждением захвата власти группой военных в Буркина-Фасо.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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