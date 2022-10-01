https://ria.ru/20221001/ekonomika-1820841376.html

В США объяснили, как Путин переиграл Запад

В США объяснили, как Путин переиграл Запад - РИА Новости, 01.10.2022

В США объяснили, как Путин переиграл Запад

Многочисленные санкции, веденные западными странами против Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику, пишет журналист Дэниел Флэтли в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:16

2022-10-01T14:16

2022-10-01T15:55

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Многочисленные санкции, веденные западными странами против Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику, пишет журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.Более того, по мнению автора, Владимир Путин сможет и дальше поддерживать экономику страны за счет доходов от нефти и газа."Это поднимает фундаментальный вопрос об эффективности мер западных стран против России", — говорится в публикации.Накануне Великобритания, Канада и США расширили санкционный список после подписания Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России.Референдумы на освобожденных территориях проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820778123.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии