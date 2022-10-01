https://ria.ru/20221001/ekonomika-1820841376.html
В США объяснили, как Путин переиграл Запад
В США объяснили, как Путин переиграл Запад - РИА Новости, 01.10.2022
В США объяснили, как Путин переиграл Запад
Многочисленные санкции, веденные западными странами против Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику, пишет журналист Дэниел Флэтли в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:16
2022-10-01T14:16
2022-10-01T15:55
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Многочисленные санкции, веденные западными странами против Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику, пишет журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.Более того, по мнению автора, Владимир Путин сможет и дальше поддерживать экономику страны за счет доходов от нефти и газа."Это поднимает фундаментальный вопрос об эффективности мер западных стран против России", — говорится в публикации.Накануне Великобритания, Канада и США расширили санкционный список после подписания Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России.Референдумы на освобожденных территориях проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента жителей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820778123.html
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Экономика, Признание ДНР и ЛНР в России, Санкции в отношении России
14:16 01.10.2022 (обновлено: 15:55 01.10.2022)
В США объяснили, как Путин переиграл Запад
Bloomberg: Путин сможет поддерживать российскую экономику за счет доходов от нефти и газа