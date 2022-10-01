https://ria.ru/20221001/eaes-1820784092.html

Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился

Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился - РИА Новости, 01.10.2022

Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился

Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:15

2022-10-01T01:15

2022-10-01T05:11

экономика

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза приобретенные в онлайн-магазинах товары без уплаты пошлин можно будет только на 200 евро.Если стоимость посылки окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее двух евро за каждый килограмм превышения.Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок действия повышенного порога в 1000 евро до 2 апреля 2023 года. Однако соответствующее решение совета ЕЭК так и не было официально опубликовано, поэтому с 1 октября и до вступления решения в силу будет временно применяться норма о беспошлинном пороге в 200 евро.Как разъяснила Федеральная таможенная служба, принятое решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Как только это произойдет, излишне уплаченные с 1 октября суммы таможенных платежей будут возвращены плательщикам в установленном порядке.

https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз