https://ria.ru/20221001/eaes-1820784092.html
Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился
Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился - РИА Новости, 01.10.2022
Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился
Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:15
2022-10-01T01:15
2022-10-01T05:11
экономика
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза приобретенные в онлайн-магазинах товары без уплаты пошлин можно будет только на 200 евро.Если стоимость посылки окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее двух евро за каждый килограмм превышения.Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок действия повышенного порога в 1000 евро до 2 апреля 2023 года. Однако соответствующее решение совета ЕЭК так и не было официально опубликовано, поэтому с 1 октября и до вступления решения в силу будет временно применяться норма о беспошлинном пороге в 200 евро.Как разъяснила Федеральная таможенная служба, принятое решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Как только это произойдет, излишне уплаченные с 1 октября суммы таможенных платежей будут возвращены плательщикам в установленном порядке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
Экономика, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
01:15 01.10.2022 (обновлено: 05:11 01.10.2022)
Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС временно снизился
Лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС с 1 октября временно снизился до 200 евро
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза приобретенные в онлайн-магазинах товары без уплаты пошлин можно будет только на 200 евро.
Если стоимость посылки окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее двух евро за каждый килограмм превышения.
Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) продлил срок действия повышенного порога в 1000 евро до 2 апреля 2023 года. Однако соответствующее решение совета ЕЭК так и не было официально опубликовано, поэтому с 1 октября и до вступления решения в силу будет временно применяться норма о беспошлинном пороге в 200 евро.
Как разъяснила Федеральная таможенная служба, принятое решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Как только это произойдет, излишне уплаченные с 1 октября суммы таможенных платежей будут возвращены плательщикам в установленном порядке.