https://ria.ru/20221001/dzhaz-1820903530.html
Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра
Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра - РИА Новости, 01.10.2022
Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза, подчеркнув, что вековой юбилей –... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:32
2022-10-01T20:32
2022-10-01T20:39
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза, подчеркнув, что вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас и поздравляю со 100-летием российского джаза... Вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование – замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления, имена и творческое наследие блестящих исполнителей, композиторов, дирижёров, которые внесли большой вклад в популяризацию джаза, в отечественную культуру в целом", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что заложенные ими традиции, их идеи и начинания сегодня продолжают новое поколение эстрадных артистов, покоряющих публику талантом, виртуозным мастерством и импровизацией.Российский лидер добавил, что насыщенная программа гала-концерта будет интересна широкой публике, раскроет перед слушателями все грани джазового искусства, вовлечет в его орбиту новых преданных поклонников.Путин пожелал участникам и гостям гала-концерта успехов, самых ярких и добрых впечатлений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия
20:32 01.10.2022 (обновлено: 20:39 01.10.2022)
Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра
Путин: вековой юбилей российского джаза – знаковое событие для любителей жанра в России
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза, подчеркнув, что вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Приветствую вас и поздравляю со 100-летием российского джаза... Вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование – замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления, имена и творческое наследие блестящих исполнителей, композиторов, дирижёров, которые внесли большой вклад в популяризацию джаза, в отечественную культуру в целом", - говорится в сообщении.
Президент РФ отметил, что заложенные ими традиции, их идеи и начинания сегодня продолжают новое поколение эстрадных артистов, покоряющих публику талантом, виртуозным мастерством и импровизацией.
Российский лидер добавил, что насыщенная программа гала-концерта будет интересна широкой публике, раскроет перед слушателями все грани джазового искусства, вовлечет в его орбиту новых преданных поклонников.
Путин пожелал участникам и гостям гала-концерта успехов, самых ярких и добрых впечатлений.