https://ria.ru/20221001/dzhaz-1820903530.html

Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра

Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра - РИА Новости, 01.10.2022

Путин поздравил со столетием российского джаза поклонников жанра

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза, подчеркнув, что вековой юбилей –... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:32

2022-10-01T20:32

2022-10-01T20:39

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774136430_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_355c72db851b50ebeaec1bd8074fd64e.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза, подчеркнув, что вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас и поздравляю со 100-летием российского джаза... Вековой юбилей – большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование – замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления, имена и творческое наследие блестящих исполнителей, композиторов, дирижёров, которые внесли большой вклад в популяризацию джаза, в отечественную культуру в целом", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что заложенные ими традиции, их идеи и начинания сегодня продолжают новое поколение эстрадных артистов, покоряющих публику талантом, виртуозным мастерством и импровизацией.Российский лидер добавил, что насыщенная программа гала-концерта будет интересна широкой публике, раскроет перед слушателями все грани джазового искусства, вовлечет в его орбиту новых преданных поклонников.Путин пожелал участникам и гостям гала-концерта успехов, самых ярких и добрых впечатлений.

https://ria.ru/20221001/jazz-1820339314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия