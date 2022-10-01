https://ria.ru/20221001/dtp-1820849961.html
В Рязанской области три человека погибли при ДТП
В Рязанской области три человека погибли при ДТП - РИА Новости, 01.10.2022
В Рязанской области три человека погибли при ДТП
Три человека погибли, еще четыре пострадали при столкновении эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщила УГИБДД по региону. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:19
2022-10-01T15:19
2022-10-01T15:19
происшествия
авто
рязанская область
клепиковский район
угибдд
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Три человека погибли, еще четыре пострадали при столкновении эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщила УГИБДД по региону.Уточняется, что ДТП произошло в субботу примерно в 12.50 на 434 километре автодороги Р-132 в Клепиковском районе. По предварительной информации, столкнулись эвакуатор на базе грузовика Hyundai и автомобиль КамАЗ, впоследствии эвакуатор выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer."В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы. Проводится проверка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
https://ria.ru/20220930/dtp-1820489728.html
рязанская область
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происшествия, авто, рязанская область, клепиковский район, угибдд
Происшествия, Авто, Рязанская область, Клепиковский район, УГИБДД
В Рязанской области три человека погибли при ДТП
В Рязанской области три человека погибли при столкновении четырех автомобилей