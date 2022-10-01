https://ria.ru/20221001/dtp-1820849961.html

В Рязанской области три человека погибли при ДТП

В Рязанской области три человека погибли при ДТП - РИА Новости, 01.10.2022

В Рязанской области три человека погибли при ДТП

Три человека погибли, еще четыре пострадали при столкновении эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщила УГИБДД по региону. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:19

2022-10-01T15:19

2022-10-01T15:19

происшествия

авто

рязанская область

клепиковский район

угибдд

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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Три человека погибли, еще четыре пострадали при столкновении эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщила УГИБДД по региону.Уточняется, что ДТП произошло в субботу примерно в 12.50 на 434 километре автодороги Р-132 в Клепиковском районе. По предварительной информации, столкнулись эвакуатор на базе грузовика Hyundai и автомобиль КамАЗ, впоследствии эвакуатор выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer."В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы. Проводится проверка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

https://ria.ru/20220930/dtp-1820489728.html

рязанская область

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происшествия, авто, рязанская область, клепиковский район, угибдд