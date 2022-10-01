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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:54
2022-10-01T22:54
2022-10-01T22:54
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.18 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк (днр)
украина
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка