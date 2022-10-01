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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donetsk-1820818826.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:11
2022-10-01T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил сто восемнадцать боеприпасов из РСЗО "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также танков и минометов калибром 120-мм", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "огонь велся по районам семи населенных пунктов республики"."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, две позиции минометных расчетов, две боевые бронированные машины и два беспилотных летательных аппарата", - отмечается в сообщении, согласно которому потери украинских войск составили "до 40 человек личного состава".
https://ria.ru/20221001/donbass-1820807540.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Telegram (приложение)
11:11 01.10.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов

Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили 118 боеприпасов по населенным пунктам ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил сто восемнадцать боеприпасов из РСЗО "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также танков и минометов калибром 120-мм", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "огонь велся по районам семи населенных пунктов республики".
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, две позиции минометных расчетов, две боевые бронированные машины и два беспилотных летательных аппарата", - отмечается в сообщении, согласно которому потери украинских войск составили "до 40 человек личного состава".
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