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Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donbass-1820845371.html
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка
Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:48
2022-10-01T15:01
специальная военная операция на украине
зайцево
макеевка
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР), три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли из танка в 12.30 и 13.20. По направлению Озеряновки было выпущено 20 НАР в 12.48. Старомихайловка была обстреляна в 13.30 снарядами калибром 152 мм. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу "натовскими" снарядами в 13.45.
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зайцево, макеевка, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Макеевка, Старомихайловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
14:48 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
 
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка

Представительство ДНР: украинские военные выпустили по Зайцево десять снарядов из танка

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР), три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.
Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли из танка в 12.30 и 13.20. По направлению Озеряновки было выпущено 20 НАР в 12.48. Старомихайловка была обстреляна в 13.30 снарядами калибром 152 мм. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу "натовскими" снарядами в 13.45.
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Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоМакеевкаСтаромихайловкаДонбассВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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