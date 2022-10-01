https://ria.ru/20221001/donbass-1820845371.html

Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка

Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка

Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:48

2022-10-01T14:48

2022-10-01T15:01

специальная военная операция на украине

зайцево

макеевка

старомихайловка

донбасс

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР), три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли из танка в 12.30 и 13.20. По направлению Озеряновки было выпущено 20 НАР в 12.48. Старомихайловка была обстреляна в 13.30 снарядами калибром 152 мм. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу "натовскими" снарядами в 13.45.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

зайцево

макеевка

старомихайловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

зайцево, макеевка, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия