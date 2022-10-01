https://ria.ru/20221001/donbass-1820845371.html
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка
Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:48
2022-10-01T14:48
2022-10-01T15:01
специальная военная операция на украине
зайцево
макеевка
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dbc0c9abbd0ab20c38c990213dbac09.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 15 минут обстреляли Зайцево, Озеряновку, Макеевку и Старомихайловку в ДНР, выпущено 10 снарядов из танка, 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР), три снаряда калибром 152 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщениям представительства в Telegram-канале, Зайцево обстреляли из танка в 12.30 и 13.20. По направлению Озеряновки было выпущено 20 НАР в 12.48. Старомихайловка была обстреляна в 13.30 снарядами калибром 152 мм. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу "натовскими" снарядами в 13.45.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
зайцево
макеевка
старомихайловка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_245fa0d8a60f652cc742a86de205cb93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, макеевка, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Макеевка, Старомихайловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
14:48 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
Украинские военные обстреляли Зайцево в ДНР из танка
Представительство ДНР: украинские военные выпустили по Зайцево десять снарядов из танка