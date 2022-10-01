https://ria.ru/20221001/donbass-1820840875.html

Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск

Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022

Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск

Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:14

2022-10-01T14:14

2022-10-01T15:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилому дому по улице Воздушной. В результате обстрела погибла женщина 1934 года рождения", — говорится в публикации.До этого на улице Пинтера в том же районе погиб 74-летний мужчина, а две женщины получили ранения. Кроме того, еще один человек, мужчина 1956 года рождения, погиб в Петровском районе.Украинская армия почти непрерывно обстреливает Донецк и соседние города и поселки, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Страны альянса поставили Киеву десятки американских гаубиц M-777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины