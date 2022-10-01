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Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donbass-1820840875.html
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:14
2022-10-01T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилому дому по улице Воздушной. В результате обстрела погибла женщина 1934 года рождения", — говорится в публикации.До этого на улице Пинтера в том же районе погиб 74-летний мужчина, а две женщины получили ранения. Кроме того, еще один человек, мужчина 1956 года рождения, погиб в Петровском районе.Украинская армия почти непрерывно обстреливает Донецк и соседние города и поселки, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Страны альянса поставили Киеву десятки американских гаубиц M-777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:14 01.10.2022 (обновлено: 15:02 01.10.2022)
 
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР сообщил о гибели пожилой женщины при обстреле Кировского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по жилому дому по улице Воздушной. В результате обстрела погибла женщина 1934 года рождения", — говорится в публикации.
До этого на улице Пинтера в том же районе погиб 74-летний мужчина, а две женщины получили ранения. Кроме того, еще один человек, мужчина 1956 года рождения, погиб в Петровском районе.
Украинская армия почти непрерывно обстреливает Донецк и соседние города и поселки, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Страны альянса поставили Киеву десятки американских гаубиц M-777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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