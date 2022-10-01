14:14 01.10.2022 (обновлено: 15:02 01.10.2022)
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели пожилой женщины при обстреле Кировского района Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела Кировского района Донецка стала пожилая женщина, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по жилому дому по улице Воздушной. В результате обстрела погибла женщина 1934 года рождения", — говорится в публикации.
До этого на улице Пинтера в том же районе погиб 74-летний мужчина, а две женщины получили ранения. Кроме того, еще один человек, мужчина 1956 года рождения, погиб в Петровском районе.
Украинская армия почти непрерывно обстреливает Донецк и соседние города и поселки, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Страны альянса поставили Киеву десятки американских гаубиц M-777, немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.