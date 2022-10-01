https://ria.ru/20221001/donbass-1820838829.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:54

2022-10-01T13:54

2022-10-01T15:01

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.46 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска в 13.00 и 13.02 обстреляли населенные пункты Макеевка и Горловка, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия