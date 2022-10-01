https://ria.ru/20221001/donbass-1820838829.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:54
2022-10-01T13:54
2022-10-01T15:01
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.46 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска в 13.00 и 13.02 обстреляли населенные пункты Макеевка и Горловка, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
13:54 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра