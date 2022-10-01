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Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donbass-1820838829.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:54
2022-10-01T15:01
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.46 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, согласно сообщению, украинские войска в 13.00 и 13.02 обстреляли населенные пункты Макеевка и Горловка, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Происшествия
13:54 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
 
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут дважды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.46 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, согласно сообщению, украинские войска в 13.00 и 13.02 обстреляли населенные пункты Макеевка и Горловка, выпустив в сумме восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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