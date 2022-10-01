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Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:00
2022-10-01T13:00
2022-10-01T13:00
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донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли в 12.03 шестью ракетами. По направлению Яковлевки в 12.15 было выпущено восемь ракет. Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 12.20 "натовскими" снарядами.
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке и Яковлевке 14 ракет из "Града"