https://ria.ru/20221001/donbass-1820831663.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"

Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:00

2022-10-01T13:00

2022-10-01T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли в 12.03 шестью ракетами. По направлению Яковлевки в 12.15 было выпущено восемь ракет. Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 12.20 "натовскими" снарядами.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины