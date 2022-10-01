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Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/donbass-1820831663.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"
Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:00
2022-10-01T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли в 12.03 шестью ракетами. По направлению Яковлевки в 12.15 было выпущено восемь ракет. Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 12.20 "натовскими" снарядами.
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макеевка
донецк (днр)
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в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:00 01.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке и Яковлевке 14 ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда украинской РСЗО "Град" в Донбассе
Осколки снаряда украинской РСЗО Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда украинской РСЗО "Град" в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Макеевку, Яковлевку и Донецк, выпущено 14 ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли в 12.03 шестью ракетами. По направлению Яковлевки в 12.15 было выпущено восемь ракет. Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 12.20 "натовскими" снарядами.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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