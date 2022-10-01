https://ria.ru/20221001/donbass-1820807540.html

В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022

В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск

Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:47

2022-10-01T09:47

2022-10-01T14:59

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район) - погиб мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, происшествия