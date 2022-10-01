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В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.10.2022
В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск
Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:47
2022-10-01T09:47
2022-10-01T14:59
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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донбасс
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб в субботу в результате обстрела в Петровском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район) - погиб мужчина 1956 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Происшествия
09:47 01.10.2022 (обновлено: 14:59 01.10.2022)
В Донецке один человек погиб при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР сообщило о гибели мужчины при обстреле Петровского района Донецка