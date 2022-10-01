https://ria.ru/20221001/dobrovoltsy-1820865772.html
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев - РИА Новости, 01.10.2022
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев
Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:30
2022-10-01T16:30
2022-10-01T16:30
общество
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Во время встречи… с матерями и женами военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, прозвучало предложение распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников-добровольцев. Глава республики поддержал предложение, дал поручение правительству", - приводятся слова вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.Зампред правительства отметила, что меры поддержки будут доступны в едином суперсервисе по принципу "одного окна" через МФЦ, а также в проактивном режиме через портал государственных и муниципальных услуг.Ранее сообщалось, что в Якутии семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820573946.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Общество, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия)
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев
Меры поддержки семей мобилизованных в Якутии распространят на семьи добровольцев
ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости.
Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает
пресс-служба главы и правительства республики.
"Во время встречи… с матерями и женами военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, прозвучало предложение распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников-добровольцев. Глава республики поддержал предложение, дал поручение правительству", - приводятся слова вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.
Зампред правительства отметила, что меры поддержки будут доступны в едином суперсервисе по принципу "одного окна" через МФЦ, а также в проактивном режиме через портал государственных и муниципальных услуг.
Ранее сообщалось, что в Якутии семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.