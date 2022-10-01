Рейтинг@Mail.ru
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/dobrovoltsy-1820865772.html
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев - РИА Новости, 01.10.2022
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев
Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:30
2022-10-01T16:30
общество
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804998914_0:275:3151:2047_1920x0_80_0_0_529f8f81522f22680abb881a2f8c8cc2.jpg
ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Во время встречи… с матерями и женами военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, прозвучало предложение распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников-добровольцев. Глава республики поддержал предложение, дал поручение правительству", - приводятся слова вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.Зампред правительства отметила, что меры поддержки будут доступны в едином суперсервисе по принципу "одного окна" через МФЦ, а также в проактивном режиме через портал государственных и муниципальных услуг.Ранее сообщалось, что в Якутии семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820573946.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804998914_0:438:2145:2047_1920x0_80_0_0_f6a3666a46c870dcf260caef2061086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Общество, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия)
16:30 01.10.2022
 
В Якутии поддержку семей мобилизованных распространят на семьи добровольцев

Меры поддержки семей мобилизованных в Якутии распространят на семьи добровольцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы на построении в палаточном лагере
Добровольцы на построении в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добровольцы на построении в палаточном лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Глава Якутии поручил распространить меры поддержки семей мобилизованных на семьи добровольцев по контракту, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Во время встречи… с матерями и женами военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, прозвучало предложение распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников-добровольцев. Глава республики поддержал предложение, дал поручение правительству", - приводятся слова вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.
Зампред правительства отметила, что меры поддержки будут доступны в едином суперсервисе по принципу "одного окна" через МФЦ, а также в проактивном режиме через портал государственных и муниципальных услуг.
Ранее сообщалось, что в Якутии семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, их освободят от платы в детсадах, учащихся с 5 по 11 класс обеспечат бесплатным питанием в школах, в вузах и ссузах для детей военнослужащих будет организовано целевое обучение, школьникам предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также в регионе установят повышенную стипендию для студентов из таких семей.
Вязаные носки - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:20Специальная военная операция на Украине
В Ленинградской области пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации
 
ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала