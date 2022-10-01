https://ria.ru/20221001/dnr-1820921220.html

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 01.10.2022

ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T23:39

2022-10-01T23:39

2022-10-01T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато