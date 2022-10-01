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ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/dnr-1820921220.html
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T23:39
2022-10-01T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, НАТО
23:39 01.10.2022
 
ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаНАТО
 
 
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