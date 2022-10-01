ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 22.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.