https://ria.ru/20221001/dnr-1820917196.html
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали - РИА Новости, 01.10.2022
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:41
2022-10-01T22:41
2022-10-01T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны республики."В результате преступных действий украинских боевиков сегодня на территории ДНР погибли сеть мирных жителей, еще девять получили ранения", - сообщается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
Штаб обороны: за сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять получили ранения