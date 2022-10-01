https://ria.ru/20221001/dnr-1820917196.html

За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали

За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали - РИА Новости, 01.10.2022

За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали

Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:41

2022-10-01T22:41

2022-10-01T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны республики."В результате преступных действий украинских боевиков сегодня на территории ДНР погибли сеть мирных жителей, еще девять получили ранения", - сообщается в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика