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За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/dnr-1820917196.html
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали - РИА Новости, 01.10.2022
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:41
2022-10-01T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны республики."В результате преступных действий украинских боевиков сегодня на территории ДНР погибли сеть мирных жителей, еще девять получили ранения", - сообщается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
22:41 01.10.2022
 
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали

Штаб обороны: за сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять получили ранения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, еще девять получили ранения за текущие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны республики.
"В результате преступных действий украинских боевиков сегодня на территории ДНР погибли сеть мирных жителей, еще девять получили ранения", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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