https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР

Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2022

Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР

Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:42

2022-10-01T17:42

2022-10-01T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше от границ, считает депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Украинские каратели получили некий карт-бланш от своих хозяев на дальнейшие обстрелы. Не стоит сомневаться, что они, не задумываясь, этим воспользуются. К сожалению, обстрелы будут продолжаться. Они прекратятся только тогда, когда мы отгоним противника от своих рубежей, а ещё лучше – до польской границы", - сказал РИА Новости Ворошилов.Он напомнил, что в США уже заявили, что не будут возражать против применения Киевом дальнобойного и высокоточного оружия по вошедшим в состав России территориям. По его словам, во время проведения референдума о вхождении в состав РФ украинские силовики увеличили кратность и интенсивность обстрелов Республики, пытаясь помешать голосованию. Не прекратились они и сейчас."В бессильной злобе, направленной прежде всего на мирное население, ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) продолжают вести хаотичные обстрелы наших населённых пунктов. Понимая, что эта территория к ним больше не вернётся – а речь идёт именно о территории, люди им не нужны – они пытаются нанести как можно больший урон, разрушая инфраструктуру и жилой фонд Республики", - отметил Ворошилов.По его мнению, "только полная демилитаризация и денацификация террористической Украины" позволит Республике жить спокойно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820207398.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819467704.html

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820616631.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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