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Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2022
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:42
2022-10-01T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше от границ, считает депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Украинские каратели получили некий карт-бланш от своих хозяев на дальнейшие обстрелы. Не стоит сомневаться, что они, не задумываясь, этим воспользуются. К сожалению, обстрелы будут продолжаться. Они прекратятся только тогда, когда мы отгоним противника от своих рубежей, а ещё лучше – до польской границы", - сказал РИА Новости Ворошилов.Он напомнил, что в США уже заявили, что не будут возражать против применения Киевом дальнобойного и высокоточного оружия по вошедшим в состав России территориям. По его словам, во время проведения референдума о вхождении в состав РФ украинские силовики увеличили кратность и интенсивность обстрелов Республики, пытаясь помешать голосованию. Не прекратились они и сейчас."В бессильной злобе, направленной прежде всего на мирное население, ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) продолжают вести хаотичные обстрелы наших населённых пунктов. Понимая, что эта территория к ним больше не вернётся – а речь идёт именно о территории, люди им не нужны – они пытаются нанести как можно больший урон, разрушая инфраструктуру и жилой фонд Республики", - отметил Ворошилов.По его мнению, "только полная демилитаризация и денацификация террористической Украины" позволит Республике жить спокойно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820207398.html
https://ria.ru/20220926/referendum-1819467704.html
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820616631.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
17:42 01.10.2022 (обновлено: 17:44 01.10.2022)
 
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР

Народный совет ДНР: обстрелы ВСУ продолжаются даже после вхождения в состав России

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше от границ, считает депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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США разрешили Киеву бороться за территории, где прошли референдумы
"Украинские каратели получили некий карт-бланш от своих хозяев на дальнейшие обстрелы. Не стоит сомневаться, что они, не задумываясь, этим воспользуются. К сожалению, обстрелы будут продолжаться. Они прекратятся только тогда, когда мы отгоним противника от своих рубежей, а ещё лучше – до польской границы", - сказал РИА Новости Ворошилов.
Он напомнил, что в США уже заявили, что не будут возражать против применения Киевом дальнобойного и высокоточного оружия по вошедшим в состав России территориям. По его словам, во время проведения референдума о вхождении в состав РФ украинские силовики увеличили кратность и интенсивность обстрелов Республики, пытаясь помешать голосованию. Не прекратились они и сейчас.
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД
"В бессильной злобе, направленной прежде всего на мирное население, ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) продолжают вести хаотичные обстрелы наших населённых пунктов. Понимая, что эта территория к ним больше не вернётся – а речь идёт именно о территории, люди им не нужны – они пытаются нанести как можно больший урон, разрушая инфраструктуру и жилой фонд Республики", - отметил Ворошилов.
По его мнению, "только полная демилитаризация и денацификация террористической Украины" позволит Республике жить спокойно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:27
Киевский режим грозился расправой во время референдума, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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