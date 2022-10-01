17:42 01.10.2022 (обновлено: 17:44 01.10.2022)
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
Народный совет ДНР: обстрелы ВСУ продолжаются даже после вхождения в состав России
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков продолжатся даже после вхождения в состав России, чтобы они прекратились, нужно отодвинуть противника как можно дальше от границ, считает депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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"Украинские каратели получили некий карт-бланш от своих хозяев на дальнейшие обстрелы. Не стоит сомневаться, что они, не задумываясь, этим воспользуются. К сожалению, обстрелы будут продолжаться. Они прекратятся только тогда, когда мы отгоним противника от своих рубежей, а ещё лучше – до польской границы", - сказал РИА Новости Ворошилов.
Он напомнил, что в США уже заявили, что не будут возражать против применения Киевом дальнобойного и высокоточного оружия по вошедшим в состав России территориям. По его словам, во время проведения референдума о вхождении в состав РФ украинские силовики увеличили кратность и интенсивность обстрелов Республики, пытаясь помешать голосованию. Не прекратились они и сейчас.
"В бессильной злобе, направленной прежде всего на мирное население, ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) продолжают вести хаотичные обстрелы наших населённых пунктов. Понимая, что эта территория к ним больше не вернётся – а речь идёт именно о территории, люди им не нужны – они пытаются нанести как можно больший урон, разрушая инфраструктуру и жилой фонд Республики", - отметил Ворошилов.
По его мнению, "только полная демилитаризация и денацификация террористической Украины" позволит Республике жить спокойно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.