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Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/dnr-1820805039.html
Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более двух десятков снарядов, в том числе натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:19
2022-10-01T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
красногоровка
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более двух десятков снарядов, в том числе натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой в 05:30."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 06:45 и 07:05 украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка — в общей сложности шесть 152-миллиметровых снарядов, в 07:41 под удар попал Кировский район (еще три таких же снаряда), в 08:04 по Ясиноватой выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:30 — шесть натовских 155-миллиметровых по Куйбышевскому району Донецка.Жертвой этих обстрелов стал как минимум один мирный житель — в Петровском районе погиб мужчина 1956 года рождения, добавили в представительстве.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220916/donbass-1817162533.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, красногоровка, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Красногоровка, СЦКК, НАТО, Украина
09:19 01.10.2022 (обновлено: 10:11 01.10.2022)
 
Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ за три часа выпустили 21 снаряд по Донецку и Ясиноватой

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. 1 октября 2022
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. 1 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. 1 октября 2022
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более двух десятков снарядов, в том числе натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой в 05:30.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 06:45 и 07:05 украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка — в общей сложности шесть 152-миллиметровых снарядов, в 07:41 под удар попал Кировский район (еще три таких же снаряда), в 08:04 по Ясиноватой выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:30 — шесть натовских 155-миллиметровых по Куйбышевскому району Донецка.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:49Специальная военная операция на Украине
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны Украины за сутки
Жертвой этих обстрелов стал как минимум один мирный житель — в Петровском районе погиб мужчина 1956 года рождения, добавили в представительстве.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяКрасногоровкаСЦККНАТОУкраина
 
 
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