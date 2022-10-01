https://ria.ru/20221001/dnr-1820805039.html

Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска за три часа шесть раз обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более двух десятков снарядов, в том числе натовского калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:19

2022-10-01T09:19

2022-10-01T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

красногоровка

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более двух десятков снарядов, в том числе натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой в 05:30."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 06:45 и 07:05 украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка — в общей сложности шесть 152-миллиметровых снарядов, в 07:41 под удар попал Кировский район (еще три таких же снаряда), в 08:04 по Ясиноватой выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:30 — шесть натовских 155-миллиметровых по Куйбышевскому району Донецка.Жертвой этих обстрелов стал как минимум один мирный житель — в Петровском районе погиб мужчина 1956 года рождения, добавили в представительстве.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220916/donbass-1817162533.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

красногоровка

украина

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, красногоровка, сцкк, нато, украина