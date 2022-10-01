https://ria.ru/20221001/deti-1820921080.html

Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку

Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку - РИА Новости, 02.10.2022

Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку

Около 150 детей и подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик, находящиеся в пунктах временного размещения, расположенных в Московской, Калужской,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-01T23:39

2022-10-01T23:39

2022-10-02T09:18

луганская народная республика

россия

российская государственная детская библиотека

президентский фонд культурных инициатив

андрей усачев

владимирская область

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Около 150 детей и подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик, находящиеся в пунктах временного размещения, расположенных в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях, посетили Российскую государственную детскую библиотеку в субботу, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ."Первого октября 2022 года Российскую государственную детскую библиотеку посетили около 150 детей и подростков из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые находятся в пунктах временного размещения, расположенных в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях", - говорится в сообщении.Как отмечается на портале ведомства, для детей была проведена интерактивная экскурсия по библиотеке и устроены мастер-классы молодых художников-иллюстраторов. Театрализованную программу – урок "Школы детских писателей" - провели писатели Андрей Усачёв и Галина Дядина, художник-иллюстратор Евгений Антоненков и автор детских песен, композитор Александр Пинегин.Кроме того, летом 2022 года "Первый книжный" библиомобиль РГДБ с писателями, художниками-иллюстраторами, педагогами, психологами и специалистами по приобщению детей к чтению совершил десять выездов в пункты временного размещения детей и подростков из ДНР и ЛНР в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Во время каждого из них были проведены интерактивные чтения, мастер-классы по созданию иллюстраций, занятия с психологами. Также в пункты временного пребывания были переданы комплекты детской и подростковой литературы – произведения классиков и современных авторов.Встречи литераторов и художников-иллюстраторов с детьми из ДНР и ЛНР, как отмечается на сайте Минкультуры РФ, проведены при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Первый книжный едет к детям".

https://ria.ru/20220926/altay-1819655431.html

https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html

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