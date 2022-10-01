https://ria.ru/20221001/daniya-1820818303.html
Российского посла в Дании вызвали в МИД из-за референдумов
Российского посла в Дании вызвали в МИД из-за референдумов - РИА Новости, 01.10.2022
Российского посла в Дании вызвали в МИД из-за референдумов
МИД Дании вызвал к себе российского посла из-за референдумов на востоке Украины и присоединения этих регионов к России. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:04
2022-10-01T11:04
2022-10-01T12:13
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
дания
европа
референдумы на освобожденных территориях
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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. МИД Дании вызвал к себе российского посла из-за референдумов на востоке Украины и присоединения этих регионов к России."Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины с помощью военной силы. Этот посыл должен быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на беседу", — заявил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.По его словам, датская сторона считает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях незаконными и нарушающими международное право.Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области c 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20220930/referendumy-1820777578.html
https://ria.ru/20220930/britaniya-1820760038.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, дания, европа, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Дания, Европа, Референдумы на освобожденных территориях
11:04 01.10.2022 (обновлено: 12:13 01.10.2022)
Российского посла в Дании вызвали в МИД из-за референдумов
Посла России в Дании вызвали в МИД из-за присоединения новых территорий