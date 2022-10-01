https://ria.ru/20221001/covid-1820826732.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19

За сутки в Московской области выявили 948 случаев COVID, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:17

2022-10-01T12:17

2022-10-01T12:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За сутки в Московской области выявили 948 случаев COVID, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 948, госпитализирован 91 человек, выздоровело 2154 человек, 3 человека умерли", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1152.

https://ria.ru/20221001/koronavirus-1820819431.html

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