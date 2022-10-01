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В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19
За сутки в Московской области выявили 948 случаев COVID, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:17
2022-10-01T12:17
2022-10-01T12:17
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. За сутки в Московской области выявили 948 случаев COVID, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 948, госпитализирован 91 человек, выздоровело 2154 человек, 3 человека умерли", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1152.
https://ria.ru/20221001/koronavirus-1820819431.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 91 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 948 новых случаев COVID-19, умерло 3 человека