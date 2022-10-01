Франция готовится поставить Украине от 6 до 12 CAESAR, пишут СМИ
Le Monde: Франция готовится поставить Украине от 6 до 12 САУ CAESAR
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Франция готовится поставить Украине от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
Франция ранее поставила украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
"По нашим данным, Франция готовится поставить на Украину новую партию установок CAESAR, взятых из заказа, предназначавшегося Дании. Они могут поставить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом", - говорится в сообщении издания.
Лидеры трех стран ранее согласовали передачу CAESAR. Отмечается, что не все оружие соответствует спецификациям, обозначенным ранее Копенгагеном. Киев, в свою очередь, готов использовать оборудование в его нынешнем состоянии.
Согласно газете, помимо CAESAR Франция уже поставила Украине бронетехнику, ПТРК Milan, зенитно-ракетные комплексы Mistral, снаряжение и боеприпасы "всех калибров". Париж оказывает Киеву военную помощь с 27 февраля.
По данным источников, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в начале сентября также предложил украинскому коллеге Алексею Резникову создать фонд на 50 миллионов евро. Из этого фонда Киев могла бы брать средства на приобретение военного оборудования у французских производителей.