https://ria.ru/20221001/burkinafaso-1820844256.html

Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол

Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2022

Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол

Среди россиян пострадавших во время событий в Буркина-Фасо нет, ситуация пока не драматична и остается относительно спокойной, заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:41

2022-10-01T14:41

2022-10-01T14:50

в мире

буркина-фасо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Среди россиян пострадавших во время событий в Буркина-Фасо нет, ситуация пока не драматична и остается относительно спокойной, заявил РИА Новости посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков."В крупных городах обстановка остается спокойной, фактически там было несколько выстрелов и осада президентского дворца, но без применения тяжелой артиллерии и каких-то иных военных средств. Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична", - сказал Салтыков.Он подчеркнул, что ситуация остается "относительно спокойной".Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20221001/ekovas-1820786562.html

буркина-фасо

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, буркина-фасо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)