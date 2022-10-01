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Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2022
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Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол
Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол - РИА Новости, 01.10.2022
Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол
Среди россиян пострадавших во время событий в Буркина-Фасо нет, ситуация пока не драматична и остается относительно спокойной, заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:41
2022-10-01T14:50
в мире
буркина-фасо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Среди россиян пострадавших во время событий в Буркина-Фасо нет, ситуация пока не драматична и остается относительно спокойной, заявил РИА Новости посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков."В крупных городах обстановка остается спокойной, фактически там было несколько выстрелов и осада президентского дворца, но без применения тяжелой артиллерии и каких-то иных военных средств. Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична", - сказал Салтыков.Он подчеркнул, что ситуация остается "относительно спокойной".Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
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60
в мире, буркина-фасо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Буркина-Фасо, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:41 01.10.2022 (обновлено: 14:50 01.10.2022)
 
Россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо, заявил посол

Посол в Уагадугу заявил, что россияне не пострадали во время событий в Буркина-Фасо

© AP Photo / RTB Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / RTB
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Среди россиян пострадавших во время событий в Буркина-Фасо нет, ситуация пока не драматична и остается относительно спокойной, заявил РИА Новости посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков.
"В крупных городах обстановка остается спокойной, фактически там было несколько выстрелов и осада президентского дворца, но без применения тяжелой артиллерии и каких-то иных военных средств. Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична", - сказал Салтыков.
Он подчеркнул, что ситуация остается "относительно спокойной".
Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
02:13
ЭКОВАС осудило захват власти военными в Буркина-Фасо
 
В миреБуркина-ФасоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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