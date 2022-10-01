https://ria.ru/20221001/burkina-faso-1820859671.html

Влияние Франции в Буркина-Фасо снизится, заявил эксперт

Влияние Франции в Буркина-Фасо снизится, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022

Влияние Франции в Буркина-Фасо снизится, заявил эксперт

Влияние Франции в Буркина-Фасо с военным переворотом снизится - в африканских странах военные всегда отстаивают независимость и суверенитет своих стран, заявил... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:09

2022-10-01T16:09

2022-10-01T16:09

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африка

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Влияние Франции в Буркина-Фасо с военным переворотом снизится - в африканских странах военные всегда отстаивают независимость и суверенитет своих стран, заявил РИА Новости бывший посол СССР и России в Буркина-Фасо Евгений Корендясов."Военные традиционно в Африке являются одним из главных столпов сохранения суверенитета и независимости страны. Армия не может быть не национальной, а в африканских странах армия является одной из главных структур национальной значимости. И, стало быть, является главным носителем национального суверенитета", - рассказал Корендясов.Он подчеркнул, что армия пользуется широким доверием среди населения, поскольку военные более последовательно, в отличие от "прогнившей элиты", защищают интересы национального характера. И эта тенденция, добавил эксперт, усиливается, тогда как бизнес-элиты стран остаются под сильным влиянием бывших метрополий."Видите ли, влияние Франции в Африке давно началось, и она всячески сопротивляется уменьшению своего влияния там, без влияния в Африке она теряет свой ореол мировой державы. Французы ожесточенно борются за сохранение своего влияния в своих бывших колониях", - дополнил Корендясов. Он подчеркнул, что Франция без Африки "немыслима как мировая держава".Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Буркина-Фасо, обстановка там "относительно спокойная", среди россиян пострадавших нет.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20221001/perevorot-1820781976.html

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буркина-фасо

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в мире, буркина-фасо, франция, африка