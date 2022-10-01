https://ria.ru/20221001/briks-1820821941.html

Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт

Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2022

Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в случае победы на выборах главы государства, первый тур которых состоится 2 октября, поможет Аргентине войти в РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:46

2022-10-01T11:46

2022-10-01T11:46

в мире

брикс

аргентина

бразилия

луис инасиу лула да силва

альберто фернандес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в случае победы на выборах главы государства, первый тур которых состоится 2 октября, поможет Аргентине войти в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), считает профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария, политолог Сильвина Ируста.По ее словам, в части внешней политики Лула да Силва пойдет по пути выстраивания стратегических альянсов и прежде всего со странами Латинской Америки."Одним из пунктов этого плана должен стать стратегический альянс с Аргентиной, чтобы Аргентина при поддержке Бразилии вошла в БРИКС", - сказала она РИА Новости.Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС на саммите объединения 23-24 июня.

https://ria.ru/20220929/briks-1820287183.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, брикс, аргентина, бразилия, луис инасиу лула да силва, альберто фернандес