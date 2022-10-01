https://ria.ru/20221001/briks-1820821941.html
Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт
Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в случае победы на выборах главы государства, первый тур которых состоится 2 октября, поможет Аргентине войти в РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:46
2022-10-01T11:46
2022-10-01T11:46
в мире
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аргентина
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луис инасиу лула да силва
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в случае победы на выборах главы государства, первый тур которых состоится 2 октября, поможет Аргентине войти в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), считает профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария, политолог Сильвина Ируста.По ее словам, в части внешней политики Лула да Силва пойдет по пути выстраивания стратегических альянсов и прежде всего со странами Латинской Америки."Одним из пунктов этого плана должен стать стратегический альянс с Аргентиной, чтобы Аргентина при поддержке Бразилии вошла в БРИКС", - сказала она РИА Новости.Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС на саммите объединения 23-24 июня.
https://ria.ru/20220929/briks-1820287183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, аргентина, бразилия, луис инасиу лула да силва, альберто фернандес
В мире, БРИКС, Аргентина, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Альберто Фернандес
Лула да Силва может помочь Аргентине войти в БРИКС, считает эксперт
Эксперт: Лула да Силва при победе на выборах в Бразилии поможет Аргентине войти в БРИКС
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в случае победы на выборах главы государства, первый тур которых состоится 2 октября, поможет Аргентине войти в БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), считает профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария, политолог Сильвина Ируста.
По ее словам, в части внешней политики Лула да Силва пойдет по пути выстраивания стратегических альянсов и прежде всего со странами Латинской Америки.
"Одним из пунктов этого плана должен стать стратегический альянс с Аргентиной, чтобы Аргентина при поддержке Бразилии вошла в БРИКС", - сказала она РИА Новости.
Президент Аргентины Альберто Фернандес
заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС
на саммите объединения 23-24 июня.