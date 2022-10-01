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Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР - РИА Новости, 01.10.2022
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Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР
Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР - РИА Новости, 01.10.2022
Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T04:07
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и Вашингтона по общим вопросам, говорится в опубликованном заявлении главы Госдепа.Он также выразил надежду, что следующий год для граждан Китая будет "мирным и счастливым".Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая, однако выступит за защиту острова от Пекина, "если будет беспрецедентная атака". При этом позднее в Белом доме отметили, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
04:07 01.10.2022 (обновлено: 11:27 01.10.2022)
 
Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР

Госсекретарь США Блинкен поздравил Пекин с 73-летием образования КНР

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и Вашингтона по общим вопросам, говорится в опубликованном заявлении главы Госдепа.

"В рамках работы Соединенных Штатов с международным сообществом над решением великих трудностей, с которыми сегодня сталкивается мир, мы приветствуем сотрудничество с Китайской Народной Республикой по решению глобальных вызовов в области здравоохранения, изменения климата, борьбы с наркотиками и по другим вопросам, где наши интересы совпадают", — заявил Блинкен.

Он также выразил надежду, что следующий год для граждан Китая будет "мирным и счастливым".
Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая, однако выступит за защиту острова от Пекина, "если будет беспрецедентная атака". При этом позднее в Белом доме отметили, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
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