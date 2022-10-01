https://ria.ru/20221001/blinken-1820791353.html

Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР

Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР - РИА Новости, 01.10.2022

Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T04:07

2022-10-01T04:07

2022-10-01T11:27

в мире

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2999bb70dfffd3dc0c37e55929f43b39.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и Вашингтона по общим вопросам, говорится в опубликованном заявлении главы Госдепа.Он также выразил надежду, что следующий год для граждан Китая будет "мирным и счастливым".Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая, однако выступит за защиту острова от Пекина, "если будет беспрецедентная атака". При этом позднее в Белом доме отметили, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

https://ria.ru/20220924/kitay-1819103411.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай