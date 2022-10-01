04:07 01.10.2022 (обновлено: 11:27 01.10.2022)
Блинкен поздравил Пекин с Днем образования КНР
Госсекретарь США Блинкен поздравил Пекин с 73-летием образования КНР
© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении Китая с 73-летием образования КНР поприветствовал сохраняющееся сотрудничество Пекина и Вашингтона по общим вопросам, говорится в опубликованном заявлении главы Госдепа.
"В рамках работы Соединенных Штатов с международным сообществом над решением великих трудностей, с которыми сегодня сталкивается мир, мы приветствуем сотрудничество с Китайской Народной Республикой по решению глобальных вызовов в области здравоохранения, изменения климата, борьбы с наркотиками и по другим вопросам, где наши интересы совпадают", — заявил Блинкен.
Он также выразил надежду, что следующий год для граждан Китая будет "мирным и счастливым".
Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая, однако выступит за защиту острова от Пекина, "если будет беспрецедентная атака". При этом позднее в Белом доме отметили, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
24 сентября, 05:35Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия