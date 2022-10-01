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В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины - РИА Новости, 02.10.2022
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В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины
В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины - РИА Новости, 02.10.2022
В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины
В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, как в субботу сообщила пресс-служба столичной полиции. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-01T23:25
2022-10-02T09:46
в мире
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украина
германия
происшествия
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БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, как в субботу сообщила пресс-служба столичной полиции."Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (на северо-востоке Берлина. — Прим. ред.). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее", — говорится в сообщении на сайте полиции Берлина.По данным правоохранителей, женщина является гражданкой Украины, она находилась в Германии в статусе беженки.Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом."Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", — пишет газета Berliner Zeitung.Также соседи видели двух детей пары, при которых, по всей вероятности, и произошло преступление. По данным полиции, несовершеннолетних передали органам опеки.
https://ria.ru/20221001/armeniya-1820896453.html
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в мире, берлин (город), украина, германия, происшествия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия, Происшествия
23:25 01.10.2022 (обновлено: 09:46 02.10.2022)
 
В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины

В Берлине мужчина поссорился с женой-беженкой с Украины и убил ее кухонным ножом

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Берлине
Автомобиль полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, как в субботу сообщила пресс-служба столичной полиции.
"Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (на северо-востоке Берлина. — Прим. ред.). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее", — говорится в сообщении на сайте полиции Берлина.
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По данным правоохранителей, женщина является гражданкой Украины, она находилась в Германии в статусе беженки.
Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом.
"Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", — пишет газета Berliner Zeitung.
Также соседи видели двух детей пары, при которых, по всей вероятности, и произошло преступление. По данным полиции, несовершеннолетних передали органам опеки.
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