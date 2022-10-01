https://ria.ru/20221001/bezhenka-1820920324.html

В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины

В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины - РИА Новости, 02.10.2022

В Берлине муж на глазах у детей убил жену-беженку с Украины

В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, как в субботу сообщила пресс-служба столичной полиции. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-01T23:25

2022-10-01T23:25

2022-10-02T09:46

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БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. В столице Германии в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая является уроженкой Украины, как в субботу сообщила пресс-служба столичной полиции."Согласно имеющейся на данный момент информации, пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе (на северо-востоке Берлина. — Прим. ред.). Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее", — говорится в сообщении на сайте полиции Берлина.По данным правоохранителей, женщина является гражданкой Украины, она находилась в Германии в статусе беженки.Прибывшие на место немецкие СМИ сообщают, что ставшие свидетелями произошедшего соседи предполагают, что женщина была убита кухонным ножом."Свидетели, слышавшие ссору, обратились в полицию. Прибывшему наряду удалось задержать 50-летнего подозреваемого недалеко от места преступления", — пишет газета Berliner Zeitung.Также соседи видели двух детей пары, при которых, по всей вероятности, и произошло преступление. По данным полиции, несовершеннолетних передали органам опеки.

https://ria.ru/20221001/armeniya-1820896453.html

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в мире, берлин (город), украина, германия, происшествия