https://ria.ru/20221001/bayden-1820914570.html

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден - РИА Новости, 01.10.2022

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американских граждан, которые вскоре вернутся на родину и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:11

2022-10-01T22:11

2022-10-01T22:11

в мире

джо байден

венесуэла

сша

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американских граждан, которые вскоре вернутся на родину и воссоединятся со своими семьями."Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди вскоре воссоединятся со своими семьями и вернутся в объятия своих близких, где им и место", - говорится в заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.Американский лидер выразил благодарность правительственным органам США за "тяжелую работу, которая сделала возможным возвращением на родину американских граждан". "Сегодня мы празднуем день, когда семь семей вновь станут целыми. Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению", - подчеркнул Байден.Президент США также добавил, что возвращение на родину удерживаемых насильно за рубежом американских граждан является первоочередным приоритетом для его администрации.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html

венесуэла

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, венесуэла, сша