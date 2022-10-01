Рейтинг@Mail.ru
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/bayden-1820914570.html
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден - РИА Новости, 01.10.2022
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил в субботу, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американских граждан, которые вскоре вернутся на родину и... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:11
2022-10-01T22:11
в мире
джо байден
венесуэла
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американских граждан, которые вскоре вернутся на родину и воссоединятся со своими семьями."Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди вскоре воссоединятся со своими семьями и вернутся в объятия своих близких, где им и место", - говорится в заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.Американский лидер выразил благодарность правительственным органам США за "тяжелую работу, которая сделала возможным возвращением на родину американских граждан". "Сегодня мы празднуем день, когда семь семей вновь станут целыми. Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению", - подчеркнул Байден.Президент США также добавил, что возвращение на родину удерживаемых насильно за рубежом американских граждан является первоочередным приоритетом для его администрации.
https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, венесуэла, сша
В мире, Джо Байден, Венесуэла, США
22:11 01.10.2022
 
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американцев, заявил Байден

Байден: Венесуэла после многих лет освободила и передала США семь американцев

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что власти Венесуэлы освободили из-под стражи семь американских граждан, которые вскоре вернутся на родину и воссоединятся со своими семьями.
"Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди вскоре воссоединятся со своими семьями и вернутся в объятия своих близких, где им и место", - говорится в заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.
Американский лидер выразил благодарность правительственным органам США за "тяжелую работу, которая сделала возможным возвращением на родину американских граждан". "Сегодня мы празднуем день, когда семь семей вновь станут целыми. Все семьи, которые еще страдают, будучи разлучены со своими незаконно задержанными близкими, знайте, что мы по-прежнему привержены их освобождению", - подчеркнул Байден.
Президент США также добавил, что возвращение на родину удерживаемых насильно за рубежом американских граждан является первоочередным приоритетом для его администрации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 16:47
В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена
 
В миреДжо БайденВенесуэлаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала