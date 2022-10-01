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В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена - РИА Новости, 01.10.2022
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В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена
В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена - РИА Новости, 01.10.2022
В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена
Состояние президента США Джо Байден заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания, пишет... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:47
2022-10-01T18:33
в мире
джо байден
камала харрис
сша
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Состояние президента США Джо Байден заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания, пишет колумнист Washington Post Меган МакАрдл."Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. &lt;…&gt; Это проблема для политика", — отметила журналистка. По ее мнению, Байдену сильно повезло в 2020 году. Из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания оказалась сильно сокращена, в противном случае американцы бы раньше разглядели "склонность кандидата к старческому маразму", хотя уже тогда он "выглядел усталым и звучал неуверенно в любое время суток"."Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями — а ему придется делать это для кампании в 2024 году, тем больше к нему будет вопросов насчет возраста", — подчеркнула МакАрдл.Недавно поводом для беспокойства по поводу умственного состояния Байдена стала его попытка поговорить с конгрессвумен, погибшей в автокатастрофе в августе.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20220930/bayden-1820519529.html
https://ria.ru/20220918/tramp-1817593835.html
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в мире, джо байден, камала харрис, сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, США
16:47 01.10.2022 (обновлено: 18:33 01.10.2022)
 
В США забили тревогу из-за изменений в поведении Байдена

WP: поведение Байдена ставит под вопрос возможность его переизбрания в 2024 году

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Состояние президента США Джо Байден заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания, пишет колумнист Washington Post Меган МакАрдл.
"Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. <…> Это проблема для политика", — отметила журналистка.
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По ее мнению, Байдену сильно повезло в 2020 году. Из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания оказалась сильно сокращена, в противном случае американцы бы раньше разглядели "склонность кандидата к старческому маразму", хотя уже тогда он "выглядел усталым и звучал неуверенно в любое время суток".
"Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями — а ему придется делать это для кампании в 2024 году, тем больше к нему будет вопросов насчет возраста", — подчеркнула МакАрдл.
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Недавно поводом для беспокойства по поводу умственного состояния Байдена стала его попытка поговорить с конгрессвумен, погибшей в автокатастрофе в августе.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
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28 сентября, 22:31
Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисСША
 
 
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