https://ria.ru/20221001/bayden-1820819167.html
В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине
В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине - РИА Новости, 01.10.2022
В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:15
2022-10-01T11:15
2022-10-01T16:15
в мире
джо байден
владимир путин
сша
россия
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории."Я хочу, чтобы Джо перестал говорить", — написал один из комментаторов. "Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!" — поддержал другой. "Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну", — заявил третий. "Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?" — отметил пользователь. "Я больше боюсь этой администрации, чем Путина", — заключили читатели. Накануне Байден говорил о том, что США и их партнеры полностью готовы защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса, и призвал Путина понять это правильно.Это заявление прозвучало после того, как в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Выступая с речью на церемонии, Путин, в частности, упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.
https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html
https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, НАТО
11:15 01.10.2022 (обновлено: 16:15 01.10.2022)
В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине
Читатели Daily Mail осудили Байдена за слова в адрес Путина о готовности НАТО защищаться
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории.
"Я хочу, чтобы Джо перестал говорить", — написал один из комментаторов.
"Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!" — поддержал другой.
"Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну", — заявил третий.
"Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?" — отметил пользователь.
"Я больше боюсь этой администрации, чем Путина", — заключили читатели.
Накануне Байден говорил о том, что США и их партнеры полностью готовы защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса, и призвал Путина понять это правильно.
Это заявление прозвучало после того, как в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик
, Херсонской и Запорожской областей
в состав России
. Выступая с речью на церемонии, Путин, в частности, упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.