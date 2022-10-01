https://ria.ru/20221001/bayden-1820819167.html

В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине

В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине - РИА Новости, 01.10.2022

В Британии призвали Байдена замолчать после слов о Путине

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:15

2022-10-01T11:15

2022-10-01T16:15

в мире

джо байден

владимир путин

сша

россия

нато

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за заявление в адрес Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории."Я хочу, чтобы Джо перестал говорить", — написал один из комментаторов. "Он действительно пытается начать войну. Не дразни медведя!" — поддержал другой. "Его нужно отстранить от должности, прежде чем он втянет нас в ядерную войну", — заявил третий. "Большая часть Америки не верит ни единому слову Байдена, с чего бы Путину воспринимать его всерьез?" — отметил пользователь. "Я больше боюсь этой администрации, чем Путина", — заключили читатели. Накануне Байден говорил о том, что США и их партнеры полностью готовы защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса, и призвал Путина понять это правильно.Это заявление прозвучало после того, как в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Выступая с речью на церемонии, Путин, в частности, упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. При этом он подчеркнул, что Россия будет защищать себя всеми имеющимися у нее силами и средствами.

https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html

сша

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, нато