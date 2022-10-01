https://ria.ru/20221001/bayden-1820783007.html

Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине

Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2022

Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:03

2022-10-01T01:03

2022-10-01T01:03

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.Ранее в пятницу законопроект был принят конгрессом США. Он нацелен, в том числе, на выделение 12,4 миллиарда помощи Украине, включая экономические инструменты поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе.Финансовый год в США начинается 1 октября.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/antonov-1820245511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джо байден, украина, россия, сша, нато, конгресс сша