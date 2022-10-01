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Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2022
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Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине
Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине - РИА Новости, 01.10.2022
Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:03
2022-10-01T01:03
в мире
джо байден
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.Ранее в пятницу законопроект был принят конгрессом США. Он нацелен, в том числе, на выделение 12,4 миллиарда помощи Украине, включая экономические инструменты поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе.Финансовый год в США начинается 1 октября.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, украина, россия, сша, нато, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, США, НАТО, Конгресс США
01:03 01.10.2022
 
Байден подписал закон о временном бюджете, включая помощь Украине

Байден подписал закон о временном бюджете, включая 12,4 миллиарда долларов помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании американского правительства, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
"Президент подписал закон "Акт о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023", который обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и активностей федерального правительства и финансирования поддержки для решения ситуации на Украине", - говорится в заявлении.
Ранее в пятницу законопроект был принят конгрессом США. Он нацелен, в том числе, на выделение 12,4 миллиарда помощи Украине, включая экономические инструменты поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе.
Финансовый год в США начинается 1 октября.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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