https://ria.ru/20221001/avariya-1820799257.html
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2022
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП
Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу из-за непогоды произошло отключение электроэнергии, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:31
2022-10-01T08:31
2022-10-01T08:34
происшествия
тайшетский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу из-за непогоды произошло отключение электроэнергии, сообщает ГУМЧС региона.В 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области в пятницу из-за прохождения снежного фронта произошло отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий аварии задействованы бригады сетевых компаний. В настоящее время без электроснабжения остаются 9 поселков. Восстановительные работы осложнены на труднодоступных участках ЛЭП, так как лесные дороги размыты после снегопада."В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии в населенных пунктах с 08.00 (03.00 мск) 01.10.2022 г. на территории Тайшетского района введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.В районе действует оперативный штаб, гарнизоны МЧС на территории переведены на усиленный вариант несения службы. Электроснабжение планируется восстановить до 20.00 (15.00 мск) субботы.
https://ria.ru/20220907/avariya-1814995345.html
тайшетский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тайшетский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тайшетский район, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:31 01.10.2022 (обновлено: 08:34 01.10.2022)
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП
Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Приангарья из-за аварии на ЛЭП