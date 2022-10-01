https://ria.ru/20221001/avariya-1820799257.html

В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП

В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2022

В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за аварии на ЛЭП

Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу из-за непогоды произошло отключение электроэнергии, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:31

2022-10-01T08:31

2022-10-01T08:34

происшествия

тайшетский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу из-за непогоды произошло отключение электроэнергии, сообщает ГУМЧС региона.В 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области в пятницу из-за прохождения снежного фронта произошло отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий аварии задействованы бригады сетевых компаний. В настоящее время без электроснабжения остаются 9 поселков. Восстановительные работы осложнены на труднодоступных участках ЛЭП, так как лесные дороги размыты после снегопада."В связи с аварийным отключением подачи электроэнергии в населенных пунктах с 08.00 (03.00 мск) 01.10.2022 г. на территории Тайшетского района введен режим функционирования "Чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.В районе действует оперативный штаб, гарнизоны МЧС на территории переведены на усиленный вариант несения службы. Электроснабжение планируется восстановить до 20.00 (15.00 мск) субботы.

https://ria.ru/20220907/avariya-1814995345.html

тайшетский район

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тайшетский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)