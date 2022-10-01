https://ria.ru/20221001/assanzh-1820866387.html

В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку Ассанжа

В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 01.10.2022

В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку Ассанжа

В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:33

2022-10-01T16:33

2022-10-01T16:57

в мире

джулиан ассанж

анастасия иванова

эммануэль макрон

париж

франция

украина

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783905740_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_070c23df19db2df37dd5e7f9e366c4ef.jpg

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация началась после 14:30 по местному времени (15:30 мск) с Биржевой площади. Она проходит в поддержку свободы слова и против ложной информации, распространяемой французскими СМИ. На митинге также звучат лозунги — за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, за выход Франции из НАТО, ЕС и еврозоны и за прекращение поставок оружия Украине."Мы собираемся под окнами агентства AFP (Франс Пресс. — Прим. ред.) и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу. Он опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. Мы надеемся, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться", — рассказала агентству одна из участниц митинга, пришедшая с плакатом с надписью "Джулиан Ассанж — настоящий журналист".Собравшиеся на акцию французы также скандируют: "Макрон — мы не хотим войны!"В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.

https://ria.ru/20220911/miting-1816020124.html

https://ria.ru/20220929/protesty-1820234818.html

https://ria.ru/20220927/lumbin-1819717850.html

париж

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джулиан ассанж, анастасия иванова, эммануэль макрон, париж, франция, украина, wikileaks, нато, евросоюз