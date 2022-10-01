16:33 01.10.2022 (обновлено: 16:57 01.10.2022)
В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку Ассанжа
В Париже "желтые жилеты" проводят демонстрацию в поддержку Джулиана Ассанжа
Полиция в ходе акции "Желтых жилетов" в Париже
Полиция в ходе акции "Желтых жилетов" в Париже
ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже проходит манифестация "желтых жилетов" в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась после 14:30 по местному времени (15:30 мск) с Биржевой площади. Она проходит в поддержку свободы слова и против ложной информации, распространяемой французскими СМИ. На митинге также звучат лозунги — за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, за выход Франции из НАТО, ЕС и еврозоны и за прекращение поставок оружия Украине.
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"Мы собираемся под окнами агентства AFP (Франс Пресс. — Прим. ред.) и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу. Он опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. Мы надеемся, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться", — рассказала агентству одна из участниц митинга, пришедшая с плакатом с надписью "Джулиан Ассанж — настоящий журналист".
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В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.