https://ria.ru/20221001/armeniya-1820896453.html
В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага
В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага - РИА Новости, 01.10.2022
В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага
Армянский военнослужащий застрелил на боевом посту своего сослуживца, приняв его за солдата противника, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:33
2022-10-01T19:33
2022-10-01T19:36
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Армянский военнослужащий застрелил на боевом посту своего сослуживца, приняв его за солдата противника, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета страны.Ранее в минобороны Армении заявили, что поздно вечером 30 сентября на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Грачьи Карамяна 2003 года рождения с огнестрельным ранением."По предварительным данным, 30 сентября примерно 23.40 (22.40 мск) военнослужащий срочной службы, находившийся на боевом посту, услышав звук шагов, принял приближающегося к нему сослуживца за военнослужащего противника, и в нарушение правил боевого дежурства выпустил по нему очередь из автомата Калашникова", - говорится на сайте СК.Отмечается, что в результате тот получил смертельные огнестрельные ранения."Стрелявший задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы. Возбуждено уголовное дело", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/erdogan-1820853018.html
https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html
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в мире, армения, происшествия
В мире, Армения, Происшествия
19:33 01.10.2022 (обновлено: 19:36 01.10.2022)
В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага
В Армении солдат срочной службы застрелил сослуживца, приняв его за противника
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости.
Армянский военнослужащий застрелил на боевом посту своего сослуживца, приняв его за солдата противника, сообщили
в субботу в пресс-службе Следственного комитета страны.
Ранее в минобороны Армении заявили, что поздно вечером 30 сентября на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Грачьи Карамяна 2003 года рождения с огнестрельным ранением.
"По предварительным данным, 30 сентября примерно 23.40 (22.40 мск) военнослужащий срочной службы, находившийся на боевом посту, услышав звук шагов, принял приближающегося к нему сослуживца за военнослужащего противника, и в нарушение правил боевого дежурства выпустил по нему очередь из автомата Калашникова", - говорится на сайте СК.
Отмечается, что в результате тот получил смертельные огнестрельные ранения.
"Стрелявший задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы. Возбуждено уголовное дело", говорится в сообщении.