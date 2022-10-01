https://ria.ru/20221001/armeniya-1820896453.html

В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага

В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага - РИА Новости, 01.10.2022

В Армении военный застрелил сослуживца, приняв его за врага

Армянский военнослужащий застрелил на боевом посту своего сослуживца, приняв его за солдата противника, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T19:33

2022-10-01T19:33

2022-10-01T19:36

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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Армянский военнослужащий застрелил на боевом посту своего сослуживца, приняв его за солдата противника, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета страны.Ранее в минобороны Армении заявили, что поздно вечером 30 сентября на боевой позиции одной из воинских частей было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Грачьи Карамяна 2003 года рождения с огнестрельным ранением."По предварительным данным, 30 сентября примерно 23.40 (22.40 мск) военнослужащий срочной службы, находившийся на боевом посту, услышав звук шагов, принял приближающегося к нему сослуживца за военнослужащего противника, и в нарушение правил боевого дежурства выпустил по нему очередь из автомата Калашникова", - говорится на сайте СК.Отмечается, что в результате тот получил смертельные огнестрельные ранения."Стрелявший задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы. Возбуждено уголовное дело", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/erdogan-1820853018.html

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в мире, армения, происшествия