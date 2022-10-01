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Спикер парламента Армении отправится 9 октября с визитом в Москву
Спикер парламента Армении отправится 9 октября с визитом в Москву - РИА Новости, 01.10.2022
Спикер парламента Армении отправится 9 октября с визитом в Москву
Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится 9 октября в Москву по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщили в субботу в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:37
2022-10-01T14:37
2022-10-01T14:37
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится 9 октября в Москву по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщили в субботу в парламентской пресс-службе."Делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Армения 9 октября отправится в столицу Российской Федерации. Планируется трехдневный визит", - говорится на сайте законодательного органа Армении.Отмечается, что Володин пригласил Симоняна в РФ с официальным визитом "с целью развития сотрудничества между Государственной думой Российской Федерации и Национальным собранием Республики Армения".
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вячеслав володин, армения, москва, россия, госдума рф, в мире
Вячеслав Володин, Армения, Москва, Россия, Госдума РФ, В мире
Спикер парламента Армении отправится 9 октября с визитом в Москву
Спикер парламента Армении Симонян отправится с визитом в Москву 9 октября