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Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку
Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку - РИА Новости, 03.10.2022
Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку
Российский предприниматель Олег Дерипаска во время казачьего фестиваля рассказал журналистам, что с его стороны будет оказана поддержка тем, кто занимается... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-01T21:13
2022-10-01T21:13
2022-10-03T15:27
российское казачество
российское казачество
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ХУТОР АРГАТОВ (Краснодарский край), 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска во время казачьего фестиваля рассказал журналистам, что с его стороны будет оказана поддержка тем, кто занимается развитием кубанской традиции.Ранее сообщалось, что крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость", в рамках которого проходят концерты аутентичного и современного фольклора, кинопоказы и спектакли, открылся в субботу в хуторе Аргатов Краснодарского края. Мероприятие организовал фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело"."Мы будем поддерживать, по мере возможности, в это тяжелое время всех, кто заинтересован в развитии, изучении, поддержании кубанской традиционной культуры", - сказал бизнесмен.Основной задачей Дерипаска назвал объединение людей, которые профессионально занимаются развитием казачьей культуры, а также знакомство более широкого круга с творчеством и находками казачества. Предприниматель считает, что традиции кубанской культуры и трудолюбивые жители края привели к богатству региона."Наша сегодняшняя ситуация будет только подталкивать к тому, чтобы эти люди, которые были воспитаны в этой культуре выдвигались и решали проблемы, которых сейчас будет очень много - мы будем стараться поддерживать всех, кто в этом заинтересован", - отметил Дерипаска.Предприниматель подчеркнул важность регулярного проведения фестиваля. "У нас перерыв был сто лет, если мы не попробуем вернуться к той традиции, не попробуем найти тех людей, которым это будет дорого, мы, конечно, ее утратим", - заключает бизнесмен.
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РИА Новости
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
ХУТОР АРГАТОВ (Краснодарский край), 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска во время казачьего фестиваля рассказал журналистам, что с его стороны будет оказана поддержка тем, кто занимается развитием кубанской традиции.
Ранее сообщалось, что крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость", в рамках которого проходят концерты аутентичного и современного фольклора, кинопоказы и спектакли, открылся в субботу в хуторе Аргатов Краснодарского края. Мероприятие организовал фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело".
"Мы будем поддерживать, по мере возможности, в это тяжелое время всех, кто заинтересован в развитии, изучении, поддержании кубанской традиционной культуры", - сказал бизнесмен.
Основной задачей Дерипаска назвал объединение людей, которые профессионально занимаются развитием казачьей культуры, а также знакомство более широкого круга с творчеством и находками казачества. Предприниматель считает, что традиции кубанской культуры и трудолюбивые жители края привели к богатству региона.
"Наша сегодняшняя ситуация будет только подталкивать к тому, чтобы эти люди, которые были воспитаны в этой культуре выдвигались и решали проблемы, которых сейчас будет очень много - мы будем стараться поддерживать всех, кто в этом заинтересован", - отметил Дерипаска.
Предприниматель подчеркнул важность регулярного проведения фестиваля. "У нас перерыв был сто лет, если мы не попробуем вернуться к той традиции, не попробуем найти тех людей, которым это будет дорого, мы, конечно, ее утратим", - заключает бизнесмен.