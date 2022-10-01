https://ria.ru/20221001/anons-1821179952.html

Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку

Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку - РИА Новости, 03.10.2022

Развивающие кубанскую традиционную культуру получат поддержку

Российский предприниматель Олег Дерипаска во время казачьего фестиваля рассказал журналистам, что с его стороны будет оказана поддержка тем, кто занимается... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-01T21:13

2022-10-01T21:13

2022-10-03T15:27

российское казачество

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821178780_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_70bf38445066dfcbbb09239fb53e2b45.jpg

ХУТОР АРГАТОВ (Краснодарский край), 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Дерипаска во время казачьего фестиваля рассказал журналистам, что с его стороны будет оказана поддержка тем, кто занимается развитием кубанской традиции.Ранее сообщалось, что крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость", в рамках которого проходят концерты аутентичного и современного фольклора, кинопоказы и спектакли, открылся в субботу в хуторе Аргатов Краснодарского края. Мероприятие организовал фонд Олега Дерипаски "Вольное Дело"."Мы будем поддерживать, по мере возможности, в это тяжелое время всех, кто заинтересован в развитии, изучении, поддержании кубанской традиционной культуры", - сказал бизнесмен.Основной задачей Дерипаска назвал объединение людей, которые профессионально занимаются развитием казачьей культуры, а также знакомство более широкого круга с творчеством и находками казачества. Предприниматель считает, что традиции кубанской культуры и трудолюбивые жители края привели к богатству региона."Наша сегодняшняя ситуация будет только подталкивать к тому, чтобы эти люди, которые были воспитаны в этой культуре выдвигались и решали проблемы, которых сейчас будет очень много - мы будем стараться поддерживать всех, кто в этом заинтересован", - отметил Дерипаска.Предприниматель подчеркнул важность регулярного проведения фестиваля. "У нас перерыв был сто лет, если мы не попробуем вернуться к той традиции, не попробуем найти тех людей, которым это будет дорого, мы, конечно, ее утратим", - заключает бизнесмен.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество