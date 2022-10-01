01:30 01.10.2022 (обновлено: 11:20 01.10.2022)
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
Американский актер Сорбо призвал власти США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
Ураган "Иан", Флорида
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам обрушившегося на Штаты урагана, а не Киеву.
"Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?" — написал он в Twitter.
Свое заявление актер сделал на фоне одобрения конгрессом новой помощи Украине в размере около 13 миллиардов долларов.
Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. По данным властей, число погибших во Флориде от последствий урагана превышает, вероятно, 20 человек. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана историческим, а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет. По расчету метеорологов, "Иан" достигнет Южной Каролины в пятницу и продолжит движение в сторону Северной Каролины и Виргинии.
29 сентября, 01:15Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату