https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html

Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву

Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву - РИА Новости, 01.10.2022

Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:30

2022-10-01T01:30

2022-10-01T11:20

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам обрушившегося на Штаты урагана, а не Киеву.Сорбо подчеркнул, что ряд штатов столкнулись с проблемами из-за стихии, а "огромные деньги отправляются за границу". Он призвал США перестать поддерживать Украину финансово.Свое заявление актер сделал на фоне одобрения конгрессом новой помощи Украине в размере около 13 миллиардов долларов.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. По данным властей, число погибших во Флориде от последствий урагана превышает, вероятно, 20 человек. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана историческим, а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет. По расчету метеорологов, "Иан" достигнет Южной Каролины в пятницу и продолжит движение в сторону Северной Каролины и Виргинии.

https://ria.ru/20220929/florida-1820217450.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, флорида, украина