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Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву - РИА Новости, 01.10.2022
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Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву - РИА Новости, 01.10.2022
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:30
2022-10-01T11:20
в мире
флорида
украина
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам обрушившегося на Штаты урагана, а не Киеву.Сорбо подчеркнул, что ряд штатов столкнулись с проблемами из-за стихии, а "огромные деньги отправляются за границу". Он призвал США перестать поддерживать Украину финансово.Свое заявление актер сделал на фоне одобрения конгрессом новой помощи Украине в размере около 13 миллиардов долларов.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. По данным властей, число погибших во Флориде от последствий урагана превышает, вероятно, 20 человек. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана историческим, а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет. По расчету метеорологов, "Иан" достигнет Южной Каролины в пятницу и продолжит движение в сторону Северной Каролины и Виргинии.
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в мире, флорида, украина
В мире, Флорида, Украина
01:30 01.10.2022 (обновлено: 11:20 01.10.2022)
 
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву

Американский актер Сорбо призвал власти США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву

© AFP 2022 / GIORGIO VIERAУраган "Иан", Флорида
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / GIORGIO VIERA
Ураган "Иан", Флорида
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал руководство страны помогать жертвам обрушившегося на Штаты урагана, а не Киеву.

"Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?" — написал он в Twitter.

Сорбо подчеркнул, что ряд штатов столкнулись с проблемами из-за стихии, а "огромные деньги отправляются за границу". Он призвал США перестать поддерживать Украину финансово.
Свое заявление актер сделал на фоне одобрения конгрессом новой помощи Украине в размере около 13 миллиардов долларов.
Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды, вызвав масштабные разрушения и наводнения, а также оставив без света более 2,5 миллиона потребителей и парализовав работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. По данным властей, число погибших во Флориде от последствий урагана превышает, вероятно, 20 человек. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис назвал ущерб от урагана историческим, а разлив одной из местных рек охарактеризовал как событие, которое случается раз в полтысячи лет. По расчету метеорологов, "Иан" достигнет Южной Каролины в пятницу и продолжит движение в сторону Северной Каролины и Виргинии.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 01:15
Губернатор Флориды заявил, что ураган "Иан" нанесет удар по всему штату
 
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