https://ria.ru/20220930/zubrilin-1820771674.html

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания - РИА Новости, 30.09.2022

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания

Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина отпустили после задержания без составления протокола,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:10

2022-09-30T22:10

2022-09-30T22:11

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина отпустили после задержания без составления протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.Ранее Зубрилина задержали в метро "Охотный ряд" Москвы в пятницу, когда он ехал с митинга."Пять минут назад главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина отпустили без каких-либо последствий - ни протокола, ни бумаг, ничего. Сказали, что при входе в метро сработала система распознавания лиц "Сфера" и сотрудники были обязаны его задержать. По итогу около часа просидел в ОВД Китай-город, после чего ему сказали, что он свободен", - сказал Попов.Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, проходит на Красной площади в Москве.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220826/kprf-1812213980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, московская городская дума