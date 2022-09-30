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Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания - РИА Новости, 30.09.2022
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Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания
Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания - РИА Новости, 30.09.2022
Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания
Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина отпустили после задержания без составления протокола,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:10
2022-09-30T22:11
политика
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
московская городская дума
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина отпустили после задержания без составления протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.Ранее Зубрилина задержали в метро "Охотный ряд" Москвы в пятницу, когда он ехал с митинга."Пять минут назад главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина отпустили без каких-либо последствий - ни протокола, ни бумаг, ничего. Сказали, что при входе в метро сработала система распознавания лиц "Сфера" и сотрудники были обязаны его задержать. По итогу около часа просидел в ОВД Китай-город, после чего ему сказали, что он свободен", - сказал Попов.Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, проходит на Красной площади в Москве.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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политика, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, московская городская дума
Политика, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Московская городская дума
22:10 30.09.2022 (обновлено: 22:11 30.09.2022)
 
Главу фракции КПРФ в Мосгордуме отпустили после задержания

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина отпустили через час после задержания

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНиколай Зубрилин
Николай Зубрилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Зубрилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главу фракции коммунистов в Мосгордуме и первого секретаря столичного горкома КПРФ Николая Зубрилина отпустили после задержания без составления протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
Ранее Зубрилина задержали в метро "Охотный ряд" Москвы в пятницу, когда он ехал с митинга.
"Пять минут назад главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина отпустили без каких-либо последствий - ни протокола, ни бумаг, ничего. Сказали, что при входе в метро сработала система распознавания лиц "Сфера" и сотрудники были обязаны его задержать. По итогу около часа просидел в ОВД Китай-город, после чего ему сказали, что он свободен", - сказал Попов.
Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, проходит на Красной площади в Москве.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
 
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