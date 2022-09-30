https://ria.ru/20220930/zhertvy-1820494320.html

Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека

Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека - РИА Новости, 30.09.2022

Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека

Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:39

2022-09-30T07:39

2022-09-30T07:39

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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники.Ранее местные источники указывали, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.Несколько человек ранены.

https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html

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афганистан

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Максим Горбачев

в мире, кабул (город), афганистан