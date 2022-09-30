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Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека - РИА Новости, 30.09.2022
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Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека - РИА Новости, 30.09.2022
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека
Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:39
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники.Ранее местные источники указывали, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.Несколько человек ранены.
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
07:39 30.09.2022
 
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека

Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали четыре человека

© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Кабул. Архивное фото
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники.
Ранее местные источники указывали, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:10
В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
Несколько человек ранены.
 
В миреКабул (город)Афганистан
 
 
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