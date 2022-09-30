https://ria.ru/20220930/zhertvy-1820494320.html
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека - РИА Новости, 30.09.2022
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека
Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:39
2022-09-30T07:39
2022-09-30T07:39
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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники.Ранее местные источники указывали, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.Несколько человек ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
Жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека
Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений Кабула стали четыре человека
КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Жертвами взрыва в одном из образовательных учреждений в столице Афганистана Кабуле стали четыре человека, сообщили РИА Новости местные источники.
Ранее местные источники указывали, что взрыв произошел в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не предоставил дополнительной информации.
Несколько человек ранены.