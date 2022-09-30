https://ria.ru/20220930/zelao-1820600465.html
Создание рекреационной зоны завершено на берегу реки Ржавки в ЗелАО
Создание рекреационной зоны завершено на берегу реки Ржавки в ЗелАО - РИА Новости, 30.09.2022
Создание рекреационной зоны завершено на берегу реки Ржавки в ЗелАО
Городские службы Москвы завершили создание рекреационной зоны на берегу реки Ржавки в районе Савелки в Зеленоградском административном округе, сообщили... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:45
2022-09-30T14:45
2022-09-30T14:45
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили создание рекреационной зоны на берегу реки Ржавки в районе Савелки в Зеленоградском административном округе, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."В микрорайоне 5а района Савелки Зеленоградского административного округа завершилось создание новой рекреационной зоны. По программе "Мой район" привели в порядок территорию площадью почти один гектар на берегу реки Ржавки: создали удобную дорожно-тропиночную сеть, обустроили большую спортивную зону с турниками и тренажерами для силовых и кардиотренировок, оборудовали две детские площадки для ребят разных возрастов, сделали зоны отдыха с удобными скамейками", - заявили в пресс-службе.Там рассказали, что на детской площадке установили песочницу, качели, уличный ксилофон и небольшой игровой комплекс с горками. Для детей постарше поставили игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками, горками и канатами.Сообщается, что территорию дополнительно озеленили: высадили более 35 деревьев и свыше 80 кустарников, разбили газон. Чтобы прогулки были комфортными и в вечернее время, установили 38 опор освещения с энергоэффективными светильниками.
https://ria.ru/20220930/rekonstruktsiya-1820565095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зеленоградский административный округ, москва, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоградский административный округ, Москва, Благоустройство
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили создание рекреационной зоны на берегу реки Ржавки в районе Савелки в Зеленоградском административном округе, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В микрорайоне 5а района Савелки Зеленоградского административного округа завершилось создание новой рекреационной зоны. По программе "Мой район" привели в порядок территорию площадью почти один гектар на берегу реки Ржавки: создали удобную дорожно-тропиночную сеть, обустроили большую спортивную зону с турниками и тренажерами для силовых и кардиотренировок, оборудовали две детские площадки для ребят разных возрастов, сделали зоны отдыха с удобными скамейками", - заявили в пресс-службе.
Там рассказали, что на детской площадке установили песочницу, качели, уличный ксилофон и небольшой игровой комплекс с горками. Для детей постарше поставили игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками, горками и канатами.
Сообщается, что территорию дополнительно озеленили: высадили более 35 деревьев и свыше 80 кустарников, разбили газон. Чтобы прогулки были комфортными и в вечернее время, установили 38 опор освещения с энергоэффективными светильниками.