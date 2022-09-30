В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия защитит свои новые территории
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий.
"Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.