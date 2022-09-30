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В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/zaschita-1820498194.html
В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории
В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории - РИА Новости, 30.09.2022
В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории
После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:19
2022-09-30T08:19
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
андрей клишас
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий."Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820479252.html
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михаил шеремет, андрей клишас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Андрей Клишас, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика
08:19 30.09.2022
 
В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия защитит свои новые территории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 00:44Специальная военная операция на Украине
Главком рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации
"Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 02:25
Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметАндрей КлишасРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
 
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