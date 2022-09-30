https://ria.ru/20220930/zaschita-1820498194.html

В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории

В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории - РИА Новости, 30.09.2022

В Госдуме заявили, что Россия защитит свои новые территории

После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:19

2022-09-30T08:19

2022-09-30T08:19

специальная военная операция на украине

михаил шеремет

андрей клишас

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, уточнил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий."Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820479252.html

https://ria.ru/20220930/polyanskiy-1820485144.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил шеремет, андрей клишас, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, политика