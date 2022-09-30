https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820544006.html

Косачев рассказал о признании независимости новых территорий

Косачев рассказал о признании независимости новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Косачев рассказал о признании независимости новых территорий

Признание Херсонской и Запорожской независимыми от властей территориями открывает им путь для присоединения к России, что полностью соответствует международному РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:52

2022-09-30T11:52

2022-09-30T12:24

в мире

запорожская область

россия

константин косачев

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Признание Херсонской и Запорожской независимыми от властей территориями открывает им путь для присоединения к России, что полностью соответствует международному праву и законам РФ, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями."Вне всякого сомнения", - сказал Косачев, отвечая на вопрос агентства, открывает ли указ президента им путь для вступления в состав России."В полном соответствии с международным правом и действующим российским законодательством", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html

https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф