https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820544006.html
Косачев рассказал о признании независимости новых территорий
Косачев рассказал о признании независимости новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Косачев рассказал о признании независимости новых территорий
Признание Херсонской и Запорожской независимыми от властей территориями открывает им путь для присоединения к России, что полностью соответствует международному РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:52
2022-09-30T11:52
2022-09-30T12:24
в мире
запорожская область
россия
константин косачев
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Признание Херсонской и Запорожской независимыми от властей территориями открывает им путь для присоединения к России, что полностью соответствует международному праву и законам РФ, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями."Вне всякого сомнения", - сказал Косачев, отвечая на вопрос агентства, открывает ли указ президента им путь для вступления в состав России."В полном соответствии с международным правом и действующим российским законодательством", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html
https://ria.ru/20220930/territorii-1820507566.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, россия, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Запорожская область, Россия, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
11:52 30.09.2022 (обновлено: 12:24 30.09.2022)
Косачев рассказал о признании независимости новых территорий
Косачев: признание новых территорий открывает им путь к присоединению к России