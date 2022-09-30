https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820515469.html

Жертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека

Жертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека - РИА Новости, 30.09.2022

Жертвами удара ВСУ по колонне машин в Запорожской области стали 24 человека

Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:18

2022-09-30T10:18

2022-09-30T12:50

специальная военная операция на украине

запорожье

в мире

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Двадцать четыре человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, ожидавших проезда на освобожденную часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и один ребенок", — написал он в Telegram.ЧП произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, добавил Рогов.Он напомнил, что два дня назад жители Запорожской области перекрыли здесь трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории. После акции протеста к ним приехали представители СБУ и полиции, которые "начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы еще очень сильно об этом пожалеют".По словам члена главного совета ВГА, украинские войска собираются обвинить в сегодняшнем обстреле российскую сторону.В минувший вторник завершились пятидневные референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В Запорожской области это решение поддержали 93,11% проголосовавших. Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, в мире