https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820499048.html

Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона

Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона

Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:30

2022-09-30T08:30

2022-09-30T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября."Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области – это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва", - сказал Рогов агентству.По его словам, никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область. "Однозначно, вся область будет территорией России", - сказал Рогов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html

https://ria.ru/20220928/gaubitsy-1820055707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир рогов, владимир путин, россия, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, в мире