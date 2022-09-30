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Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона - РИА Новости, 30.09.2022
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Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона
Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона
Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:30
2022-09-30T08:31
владимир рогов
владимир путин
россия
запорожская область
донецкая народная республика
совет федерации рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября."Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области – это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва", - сказал Рогов агентству.По его словам, никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область. "Однозначно, вся область будет территорией России", - сказал Рогов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html
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россия
запорожская область
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владимир рогов, владимир путин, россия, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, в мире
Владимир Рогов, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, В мире
08:30 30.09.2022 (обновлено: 08:31 30.09.2022)
 
Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона

Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ считают регион приоритетным направлением контрнаступления

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:09Специальная военная операция на Украине
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России
"Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области – это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва", - сказал Рогов агентству.
По его словам, никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область. "Однозначно, вся область будет территорией России", - сказал Рогов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Российский военнослужащий на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:59Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
 
Владимир РоговВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФВ мире
 
 
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