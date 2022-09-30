https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html

Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь

Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь - РИА Новости, 30.09.2022

Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь

Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:26

2022-09-30T08:26

2022-09-30T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На настоящий момент под контролем украинских войск остается областной центр Запорожской области - город Запорожье."Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово - временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", - сказал Рогов агентству.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

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запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, мелитополь, владимир рогов