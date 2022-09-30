Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь
Рогов: территория Запорожья войдет в Россию как область с временной столицей в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На настоящий момент под контролем украинских войск остается областной центр Запорожской области - город Запорожье.
"Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово - временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", - сказал Рогов агентству.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.