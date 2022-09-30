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Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html
Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь
Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь - РИА Новости, 30.09.2022
Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь
Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:26
2022-09-30T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На настоящий момент под контролем украинских войск остается областной центр Запорожской области - город Запорожье."Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово - временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", - сказал Рогов агентству.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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в мире, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов
08:26 30.09.2022
 
Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь

Рогов: территория Запорожья войдет в Россию как область с временной столицей в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Повседневная жизнь в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Территория Запорожья станет субъектом Российской Федерации в качестве области, временной столицей будет Мелитополь, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На настоящий момент под контролем украинских войск остается областной центр Запорожской области - город Запорожье.
"Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово - временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", - сказал Рогов агентству.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольВладимир Рогов
 
 
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