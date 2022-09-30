https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html

В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России

В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России - РИА Новости, 30.09.2022

В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России

Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:09

2022-09-30T08:09

2022-09-30T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.Над документом в том числе работают федеральные эксперты в области конституционного права, депутаты Госдумы и сенаторы.Накануне Владимир Путин подписал указ о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей. Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с появлением новых субъектов Федерации, на заседании 4 октября.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, россия, владимир рогов