Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820496883.html
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России - РИА Новости, 30.09.2022
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России
Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:09
2022-09-30T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669493_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_dda83858d939888bcde5f6819e0861ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.Над документом в том числе работают федеральные эксперты в области конституционного права, депутаты Госдумы и сенаторы.Накануне Владимир Путин подписал указ о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей. Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с появлением новых субъектов Федерации, на заседании 4 октября.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669493_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_829d84187eeb9c022aa9f1264e78d3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
08:09 30.09.2022 (обновлено: 09:50 30.09.2022)
 
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России

В Запорожской области приступили к разработке устава региона как субъекта России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка на фоне социального плаката в Мелитополе
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
Над документом в том числе работают федеральные эксперты в области конституционного права, депутаты Госдумы и сенаторы.
"Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", — заключил Рогов.
Накануне Владимир Путин подписал указ о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:26Специальная военная операция на Украине
Временной столицей Запорожской области как субъекта России будет Мелитополь
Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с появлением новых субъектов Федерации, на заседании 4 октября.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала