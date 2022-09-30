08:09 30.09.2022 (обновлено: 09:50 30.09.2022)
В Запорожье приступили к разработке устава региона как субъекта России
В Запорожской области приступили к разработке устава региона как субъекта России
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Запорожской области начали разрабатывать устав региона как субъекта Российской Федерации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
Над документом в том числе работают федеральные эксперты в области конституционного права, депутаты Госдумы и сенаторы.
"Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", — заключил Рогов.
Накануне Владимир Путин подписал указ о признании государственного суверенитета и независимости Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей.
Сегодня в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с появлением новых субъектов Федерации, на заседании 4 октября.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В ДНР это решение поддержали 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.