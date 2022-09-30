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Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию
На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:49
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин."(Западные политики) переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник всех ваших бед, опять врут", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
15:49 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
 
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию

Президент Путин заявил, что на Западе врут и "переводят стрелки" на Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Западные политики) переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник всех ваших бед, опять врут", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:40
Запад вместо демократии использует порабощение, заявил Путин
 
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