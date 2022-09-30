https://ria.ru/20220930/zapad-1820629530.html

Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию

Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию

На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:49

2022-09-30T15:49

2022-09-30T16:01

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин."(Западные политики) переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник всех ваших бед, опять врут", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/demokratiya-1820623633.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика