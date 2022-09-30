15:49 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
Путин заявил, что Запад "переводит стрелки" на Россию
Президент Путин заявил, что на Западе врут и "переводят стрелки" на Россию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Западе врут и "переводят стрелки" на Россию, обвиняя ее во всех своих проблемах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Западные политики) переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник всех ваших бед, опять врут", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.